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Еще одна страна не будет принимать туристов из РФ 

Lenta.ru 2 часа назад
Еще одна страна не будет принимать туристов из РФ
Фото: Lenta.ru
Черногория ослабила введенные на фоне пандемии коронавируса ограничения на въезд в страну для туристов, однако временно отказалась принимать путешественников из России из-за высокого уровня распространения инфекции. Соответствующее заявление сделал премьер-министр страны Душко Маркович, сообщает Radio Slobodna Evropa.
Так, с началом лета власти рассматривают открытие границ с государствами с аналогичной эпидемиологической ситуацией. В частности, речь идет о таких странах, как Хорватия, Словения, Венгрия, Австрия, Чехия, Албания, Польша, Греция, Германия, где зафиксировано максимум 25 инфицированных на 100 тысяч жителей.
Предполагается, что после 1 июня список стран может быть расширен. «По крайней мере, еще два региона отвечают требованиям, но ситуация меняется изо дня в день. Возможно, мы откроемся еще для нескольких других государств», — заключил Маркович.
Черногория объявила о победе над коронавирусом 25 мая. Власти отметили, что это произошло благодаря слаженной работе госорганов страны и ответственности общества. В настоящее время правительство планирует справляться с последствиями пандемии. Согласно последним данным, в Черногории зафиксировано 324 случаев заражения COVID-19, девять человек погибли, а 315 — вылечились.
22 мая с аналогичным заявлением выступила еще одна страна — Кипр. В первоначальный список из 19 европейских стран, гражданам которых будет разрешено попасть на остров, вошли, в частности, Греция, Мальта, Болгария, Норвегия, Австрия, Финляндия, Словения, Венгрия, Израиль, Дания, Германия, Словакия и Литва.
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