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Россияне назвали допустимую цену путешествия во время пандемии 

Lenta.ru и ещё 2 3 часа назад
Россияне назвали допустимую цену на отдых в пандемию
Фото: Lenta.ru
Российские туристы назвали допустимую цену путешествия во время пандемии коронавируса — в среднем каждый готов потратить 49,5 тысячи рублей на одного отдыхающего. Об этом свидетельствуют результаты исследования ВЦИОМ, опубликованные на сайте организации.
Согласно полученным данным, прирост планируемых расходов по сравнению с прошлым годом составил 14 процентов. При этом отмечается, что 42 процента россиян заранее откладывают на отпуск, 22 процента оплачивают поездки из текущих средств, а восемь процентов — тратят на них премии или средства с подработок.
Также стало известно о том, что треть российских туристов, 31 процент, в целом планирует брать отпуск грядущим летом. Из них 14 процентов намерены взять две недели, восемь процентов респондентов хотят отдохнуть месяц, а шесть процентов — дольше месяца.
23 мая вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин назвал условие для возобновления путешествий из страны за рубеж. По его мнению, это произойдет после открытия границ, международного сообщения и возобновления работы посольств. По оценкам АТОР, они должны открыться примерно 15 июня.
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Новости путешествий , Дмитрий Горин , Ассоциация туроператоров России , ВЦИОМ
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