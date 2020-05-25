Россияне назвали допустимую цену на отдых в пандемию

Российские туристы назвали допустимую цену путешествия во время пандемии коронавируса — в среднем каждый готов потратить 49,5 тысячи рублей на одного отдыхающего. Об этом свидетельствуют результаты исследования ВЦИОМ , опубликованные на сайте организации.

Согласно полученным данным, прирост планируемых расходов по сравнению с прошлым годом составил 14 процентов. При этом отмечается, что 42 процента россиян заранее откладывают на отпуск, 22 процента оплачивают поездки из текущих средств, а восемь процентов — тратят на них премии или средства с подработок.

Также стало известно о том, что треть российских туристов, 31 процент, в целом планирует брать отпуск грядущим летом. Из них 14 процентов намерены взять две недели, восемь процентов респондентов хотят отдохнуть месяц, а шесть процентов — дольше месяца.