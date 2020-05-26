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Названы преимущества отдыха в России во время пандемии коронавируса 

Lenta.ru и ещё 17 1 час назад
Названы преимущества отдыха в России в пандемию
Фото: Lenta.ru
В Ростуризме назвали преимущества отдыха в России в условиях пандемии коронавируса. Основным из них можно считать гарантированную медицинскую помощь в случае заражения, заявила советник руководителя Федерального агентства по туризму Наталья Осипова в эфире НСН.
По ее словам, за рубежом туристу могут отказать в госпитализации, поскольку в большинстве стран дорогое оказание медицинской помощи. В России же заболевшие будут обеспечены необходимым лечением.
Кроме того, могут возникнуть трудности с возвращением туристов в случае начала второй волны пандемии.
«Министерство иностранных дел и государственная казна не выдержат второго вывоза граждан»,
— отметила представитель Ростуризма.
Она добавила, что туристы, привыкшие покупать путевки в турагентствах, прислушаются к рекомендации премьера-министра «отложить зарубежные отпуска» и дождутся момента, когда правительство примет решение о возобновлении авиасообщения. Но будут и те, кто «не прислушается и полетит самостоятельно».
«Все риски и ответственность за свой отдых они возьмут на себя»,
— подытожила Наталья Осипова.
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Новости путешествий , Наталья Осипова , Ростуризм , МИД
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