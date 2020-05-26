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Спрогнозировано резкое снижение цен на поездки в Крым 

Lenta.ru и ещё 14 3 часа назад
Предсказано резкое снижение цен на поездки в Крым
Фото: Виктор Коротаев / «Коммерсантъ»
Стоимость поездок на полуостров Крым должна резко снизиться в будущем на фоне пандемии коронавируса. Такой прогноз дала начальник управления городского развития администрации Феодосии Юлия Артемьева, передает «Вести Крым».
Эксперт отметила, что любой предприниматель в туристической инфраструктуре сейчас должен подстраиваться под рынок.
«В любом случае, цены будут снижаться. "Богатого туриста" в этом сезоне нам ждать не придется»,
— пояснила она.
25 мая сообщалось, что отельеры Крыма начали подготовку объектов размещения к приему туристов в курортный сезон вопреки пандемии коронавируса. Так, например в гостинице Феодосии пригнали технику для очистки пляжа. В то же время власти Ялты уже озаботились благоустройством набережной и высадили цветы.
Ранее российские ученые раскрыли два сценария завершения эпидемии коронавируса в Крыму. По мнению специалистов аналитического центра Крымского федерального университета (КФУ), в случае полного снятия карантинных мер на полуострове произойдет вспышка, при которой вирус могут подхватить более полусотни тысяч человек.
По последним данным, в Крыму зарегистрировано 349 случаев заражения COVID-19, из больниц выписаны 154 пациента, а умерли 11 жителей региона. По мнению главы региона Сергея Аксенова туристический сектор в Крыму грядущим летом едва ли будет функционировать в полной мере из-за трудностей с допуском гостей из других регионов.
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Новости путешествий , Сергей Аксенов , Юлия Артемьева
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