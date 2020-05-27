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Определен самый выгодный способ добраться до курортов Кубани при пандемии 

Lenta.ru и ещё 7 3 часа назад
Одним из наиболее выгодных способов добраться до курортов Кубани в условиях пандемии коронавируса является перелет на самолете. Об этом сообщается на портале Ассоциации туроператоров России.
Согласно данным специалистов, авиабилеты по большинству направлений стоят примерно в два раза дешевле, чем железнодорожные путешествия по аналогичным маршрутам.
К примеру, поездка из Москвы в Сочи и обратно обойдется в 6750 рублей на поезде и 3148 рублей — на самолете по минимальному тарифу. При этом стоимость авиаперелета из столицы до Анапы составит как минимум 3498 рублей, а билет на поезд будет стоить около 11 тысяч рублей.
Отмечается, что на данный момент открыты продажи билетов на курорты Краснодарского края с начала и середины июня. Регулярные перелеты до Сочи и Анапы доступны также из Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Самары, Уфы.
26 мая сообщалось, что на Кубани до 6 июня действуют ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса, в связи с чем все въезжающие на территорию региона лица вынуждены соблюдать строгие правила.
«Безопасный и контролируемый» запуск внутреннего туризма в России ожидается в первой половине лета. На первом этапе откроются санатории с медицинской лицензией. Сейчас власти разрабатывают правила для дальнейшего открытия отелей, пляжей, курортов, круизов и других составляющих туристической отрасли.
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Новости путешествий , Видео
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