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Тайна загадочного болота Былчу, где пропадают люди 

Мира Маркина 4 часа назад
Тайна загадочного болота Былчу, где пропадают люди
Фото: depositphotos.com
Болото Былчу, что в Северной Корее, долгие годы внушает ужас не только местным жителям, но и другим людям по всему миру. Многие считают это место проклятым и утверждают, что люди, оказавшиеся однажды рядом с Былчу, домой не возвращаются.
Что еще известно о таинственном озере? Расскажет "Рамблер".

Пропавшие солдаты

В конце 40-х годов во время войны между Республикой Кореей и КНДР на территории болота бесследно пропала сотня солдат. Поначалу считалось, что отряд погиб во время бомбежки, но вскоре часть солдат обнаружили на болоте: все они лежали на спине, сложив на груди руки так, будто готовились к смерти. Никаких ран на теле мужчин не обнаружили. Их товарищей найти не удалось.

Легенда о белом черве

С любым загадочным местом связана легенда, которую местные жители передают из уст в уста. Болото Былчу не стало исключением. Согласно преданию, в трясине обитает огромный белый червь. Своим зловонным дыханием он отравляет каждого, кто осмелился ступить на территорию болота. Затем чудовище пожирает людей, но лишь тех, которые покажутся ему съедобными. Остальные остаются умирать на болоте.

Мнение ученых

По мнению биологов Пекинского университета, на болоте произрастают ядовитые растения. Влажный микроклимат приводит к тому, что они начинают гнить, разлагаться и выбрасывать в атмосферу галлюциногенные вещества. Соответственно, люди, оказавшиеся на болоте, дышат этими испарениями и теряют ориентацию в пространстве, из-за чего и погибают в трясине.
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