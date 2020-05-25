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Опасные морские существа, которые водятся в Черном море 

Елизавета Назарова 59 минут назад
Что подстерегает людей, купающихся в Черном море
Фото: Wikipedia.org
В Черном море редко можно встретить опасных хищников, так как водоем изолирован от океана, и крупные рыбы туда практически не проникают. Однако в Черном море существуют свои опасности в виде ядовитой рыбы. "Рамблер" рассказывает, как обезопасить себя от опасных обитателей побережья.

Европейский звездочет

Эту рыбу также называют морская корова. Она обитает на дне, зарываясь в песок. Чаще всего она не двигается, а на поверхности остаются ее глаза и рот для охоты на мелких рыб. Чаще всего встречается на побережье Черного и Средиземного моря. Рыба обладает шипами на жаберных крышках и над грудными плавниками. В период размножения, с мая по сентябрь, в них образуется ядовитое вещество, которое опасно для человека. После встречи со звездочетом появляется острая боль и затруднение дыхания. Эта опасность не смертельна, но яд выходит из организма человека несколько дней.

Морской кот (хвостокол)

Wikipedia.org
Рыба представляет собой большого ската длиной в полтора-два метра. Его опасность заключается в том, что он лежит на дне, но, почуяв опасность, ударяет хвостом с шипом на конце. Часто с туристами случались такие ситуации, когда они наступали на ската, а он защищался своим шипом. В нем расположены железы, которые вырабатывают паралитический яд. После встречи со скатом появляется острая боль, воспаления, судороги и мышечный паралич.

Большой морской дракон

Wikipedia.org
Небольшая рыба может быть размером с ладонь, но иногда достигает 20-30 сантиметров. Однако, ее размер не должен обманывать, на самом деле эта рыба хищная. На ее плавниках и жаберных крышках находятся шипы с ядовитыми железами, о которые можно легко уколоться при неправильном контакте. Из-за яда морского дракона появляется отек и может наступить временный паралич конечностей. Рыба прячется в грунте на большой глубине, но ее часто ловят рыбаки.
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