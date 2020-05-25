Раскрыта опасность включенного в полете телефона

Сотрудник авиакомпании British Airways, работающий в команде разработчиков Flight Tech, раскрыл реальную опасность включенного во время полета телефона. Информацию об этом публикует Daily Express.

Так, по словам эксперта, когда пассажир находится на борту самолета, его устройство должно быть выключено или переведено в авиарежим. «В течение нескольких лет в авиаотрасли проводились исследования, связывающие использование мобильных телефонов с неисправностями систем управления лайнером. И пускай технологии совершенствуются, регулирующие органы все равно осторожно относятся к вопросам безопасности», — пояснил он.

Специалист отметил, что сигналы мобильных телефонов могут создавать помехи для навигационной системы, а также системы посадки самолета, однако перевод устройства в авиарежим блокирует любую передачу радиочастотного сигнала.

Именно поэтому, по заверениям сотрудника British Airways, пассажирам не следует отправлять текстовые сообщения и совершать звонки во время полета.

Ранее, в феврале, анонимный бортпроводник раскрыл реальный эффект от выключения телефонов во время полета. По его мнению, если пассажир забудет выключить свой гаджет, это не окажет никакого негативного воздействия на качество функционирования приборов самолета.