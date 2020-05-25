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Российская авиакомпания ввела новые ограничения для пассажиров 

Lenta.ru и ещё 2 2 часа назад
Российская авиакомпания ввела новые ограничения
Фото: Lenta.ru
Российская авиакомпания Utair ввела новые ограничения для пассажиров на фоне пандемии коронавируса. Об этом в понедельник, 25 мая, сообщает «Ura.ru».
По данным агентства, пассажиров будут допускать на борт только при наличии отрицательного теста на COVID-19. Для того, чтобы внедрить антивирусные меры, компания готова понести дополнительные расходы.
По словам руководителя отдела обслуживания в аэропорту департамента пассажирского опыта Utair Игоря Дубина, авиакомпания сама будет рассылать пассажирам тесты, чтобы те сделали их пред полетом и убедились, что не заражены. В противном случае им будет отказано в обслуживании.
Как отметил Дубин, в Utair раздумывают над внедрением опыта Чечни, где у всех садящихся в самолет пассажиров проверяют справки об отсутствии вируса. Однако сам механизм рассылки тестов и проверки справок в авиакомпании пока не проработан.
Официальных комментариев по поводу возможных нововведений в пресс-службе Utair пока не предоставили.
Ранее сообщалось, что в России решили отказаться от дистанцирования в самолетах из-за вероятности роста цен на авиабилеты и нерентабельности рейсов. Однако до конца пандемии коронавируса всех пассажиров обязали летать в масках и перчатках.
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