Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Власти Испании отменяют с 1 июля карантин для иностранных туристов 

ТАСС и ещё 17 1 час назад
В Испании отменят карантин для иностранных туристов
Фото: Прайм
С 15 мая все прибывающие в страну из-за рубежа должны находиться на карантине в течение 14 дней из-за пандемии коронавируса.
Правительство Испании приняло решение отменить с 1 июля обязательный двухнедельный карантин для прибывающих из-за рубежа. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе кабмина страны.
Там уточнили, что "правительство отменит карантин для иностранных туристов 1 июля". "Это решение было принято на межведомственном совещании, которое состоялось сегодня в режиме видеоконференции", — добавили в кабмине.
С 15 мая все прибывающие в Испанию из-за рубежа должны находиться на карантине в течение 14 дней из-за пандемии коронавируса. Ранее председатель правительства Педро Санчес уже заявлял, что страна планирует возобновить прием иностранных туристов с июля.
С начала распространения инфекции в стране было выявлено 235,8 тыс. заболевших, 28 752 пациента умерли. В середине марта в стране был введен режим повышенной готовности для сдерживания распространения заболевания. Это позволило ограничить передвижение жителей по всей стране. Поскольку уровень распространения коронавируса в Испании снижается, власти королевства постепенно смягчают ограничительные меры.
В 2019 году Испания установила новый рекорд по числу гостей из-за рубежа. За 12 месяцев в королевстве побывали около 83,7 млн иностранцев. Как ранее сообщал Национальный институт статистики, в марте этого года число иностранных туристов, посетивших Испанию, сократилось на 64,3% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года.
Видео дня. Названы самые опасные водоемы планеты
ТАСС: последние новости
Глава МИД Турции: чартерные рейсы с Россией могут начаться до регулярного авиасообщения Глава МИД Турции: чартерные рейсы с Россией могут начаться до регулярного авиасообщения Опрос: большинство российских туристов после открытия границ предпочтет отдых за рубежом Опрос: большинство российских туристов после открытия границ предпочтет отдых за рубежом В Крыму выздоровели около половины заразившихся коронавирусом В Крыму выздоровели около половины заразившихся коронавирусом
Комментарии
Новости путешествий , Другое
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыта ошибка желающих получить улучшенный номер
Раскрыта ошибка желающих получить улучшенный номер
Почему скандинавам легко на самоизоляции
Почему скандинавам легко на самоизоляции
Названа стоимость проживания в крымских обсерваторах
Названа стоимость проживания в крымских обсерваторах
Раскрыта судьба системы «все включено» в Турции
Раскрыта судьба системы «все включено» в Турции
Видео
Как самые смелые страны снимают карантин
04:09
Как самые смелые страны снимают карантин
Новости путешествий
Решена судьба курортного сезона в Крыму
00:16
Решена судьба курортного сезона в Крыму
Новости путешествий
Как туристы пережидают эпидемию в Турции
00:36
Как туристы пережидают эпидемию в Турции
Новости путешествий
Как мы будет летать на самолётах после эпидемии
06:30
Как мы будет летать на самолётах после эпидемии
Новости путешествий
Власти Испании объявили, когда впустят туристов
00:39
Власти Испании объявили, когда впустят туристов
Новости путешествий
Названы самые опасные водоёмы планеты
11:22
Названы самые опасные водоёмы планеты
Новости путешествий
Стало известно, останется ли в Турции «все включено»
00:41
Стало известно, останется ли в Турции «все включено»
Новости путешествий
В какие страны готова везти туристов «Победа»
06:22
В какие страны готова везти туристов «Победа»
Новости путешествий
Турция не пустит к себе российских туристов в июне
00:36
Турция не пустит к себе российских туристов в июне
Новости путешествий
Как будут допускать российских туристов в Турцию
00:41
Как будут допускать российских туристов в Турцию
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение