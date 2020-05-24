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Стала известная стоимость «отдыха» для туристов в крымских платных обсерваторах 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Названа стоимость проживания в крымских обсерваторах
Фото: depositphotos.com
Правительство Крыма назвало примерную стоимость, которую придется отдать туристам, приехавшим на полуостров, за пребывание в обсерваторе.
Сутки такого «отдыха» при нежелательном визите в Крым обойдется жителям материка в 1700 рублей, иными словами, две недели обойдутся в 24 тысячи. Вице-премьер полуострова Романовская рассказала, что сумма примерная — столько сейчас тратится на содержание.
«Жители других субъектов России, которые по личным делам, не касающимся органов государственной власти, приедут в Крым, будут отправлены в обсерватор за свой счет. Если жители не смогут заплатить сразу, после выписки из обсерватора будут готовиться иски в суд, чтобы взыскать с гражданину полную сумму», — подчеркнул глава региона Сергей Аксенов.
Однако, как отметила вице-премьер Романовская, стоимость могут менять сами заведения, которые взяли на себя роль обсерваторов. Примечательно, но предельные отклонения от стоимости содержания, озвученной чиновницей, не называются.
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Новости путешествий , Сергей Аксенов
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