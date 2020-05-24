Столица Золотой Орды, которую можно найти в России 

Монгольское нашествие навсегда изменило историю Руси. Сложно представить, но следы пребывания завоевателей можно найти в России и сейчас. И даже столицу Золотой Орды, которая сейчас находится в 130 км от Астрахани на территории села Селитренное. О Старом Сарае — в материале «Рамблера».

Сарай-Бату, Сарай ал-Махруса — так назвал свой город Батый (или Бату), внук Чингисхана и завоеватель русских княжеств. И хотя в России сараями называют хозяйственные постройки, на самом деле оно означает дом или дворец.

Кочевая ставка постепенно стала городом, который уже к середине XIII века превратился в политический центр Золотой Орды. В период своего расцвета население города насчитывало 75 тысяч человек.

Этнический состав был пестрым: тут жили черкесы, русские, булгары, аланы, византийцы, половцы и, конечно, сами монголы. Причем каждый народ занимал свой квартал с храмом, школой, рынком, лавками ремесленников и кладбищем. Город был оснащен даже канализацией.

В столице Золотой Орды работали лучшие ювелиры, гончары, кузнецы, стеклодувы. Дворцы возводились из обожженного кирпича и раствора извести, остальные дома — из дерева и сырцового кирпича. Дворцовые комнаты были отделаны изразцами с сусальным золотом и персидскими росписями. На первых этажах домов часто располагались конюшни — сказывалась привычка к кочевому образу жизни.

Считается, что Сарай-Бату украшали огромные изваяния лошадей из чистого золота. Однако до нашего времени они не сохранились. Впрочем, согласно исследованиям Александра Пачкалова, Селитренное городище является руинами не Сарай-Бату, а Нового Сарая, ставшего столицей Золотой орды при хане Узбеке в начале XIV века, так как археологи не нашли на городище монет XIII века.

Кстати, недалеко возведены декорации к фильму «Орда», которые весьма точно воспроизводят исторический облик Сарай-Бату.