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Приезжающих в Крым обязуют оплатить нахождение в обсерваторе 

Александра Нечаева 5 часов назад
Приезжающих в Крым обязуют оплатить обсерватор
Фото: Depositphotos
Глава региона Сергей Аксенов заявил, что те, кто приезжает в Республику Крым без определенной цели, будут обязаны оплатить свое пребывание в обсерваторе. Такие требования выдвинуты в связи с опасностью распространения коронавриуса в регионе, информирует ТАСС.
Аксенов заявил, что прибывающие бесцельно в Крым люди из других субъектов Российской Федерации должны быть готовы оплатить свое пребывание в обсерваторах. Если же они не готовы выложить соответствующую сумму, то она будет взыскиваться через суд.
Мы всех ждем в курортный сезон, но не надо от нечего делать создавать проблему нам. Каждый ваш приезд, это дополнительная нагрузка на органы власти и систему здравоохранения, давайте будем уважать друг друга,
— заявил Аксенов.
О том, в какую сумму обойдется помещение в обсерватор, глава региона не сказал.
Ранее «Рамблер» писал о том, что россияне будут избегать поездок за границу.
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Новости путешествий , Сергей Аксенов , ИТАР-ТАСС
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