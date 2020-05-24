Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Россияне объяснили, почему не отменили путешествия в пандемию 

Мир новостей 3 часа назад
Россияне объяснили, почему путешествовали в пандемию
Фото: Мир новостей
Специалисты выяснили, по каким причинам наши соотечественники в период пандемии новой коронавирусной инфекции отказались переносить авиаперелёты.
Исследование показало, что почти половина россиян (40%) вынуждены были летать по стране из-за командировок. Как заявили 35% респондентов, они совершали путешествия на самолётах, потому что им было необходимо повидать родственников в других регионах. 16% опрошенных отметили, что пользовались внутренним авиасообщением из-за того, что цены на авиабилеты в марте и апреле были низкими. А 9% признались, что не стали возвращать приобретённые ранее билеты.
Авторы исследования обращают внимание, что в целом доля путешествующих по стране в сложившихся обстоятельствах россиян оказалась меньше половины. 63% участников опроса сказали, что отменили или перенесли все запланированные поездки.
Видео дня. Турция не пустит к себе россиян в июне
Мир новостей: последние новости
Турция определилась со сроками открытия границ Турция определилась со сроками открытия границ В Сочи открываются для отдыхающих 65 санаториев В Сочи открываются для отдыхающих 65 санаториев «Победа» возобновит перелеты по России «Победа» возобновит перелеты по России
Новости путешествий
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы сроки восстановления путешествий за границу
Названы сроки восстановления путешествий за границу
Авиакомпания ввела новый режим посадки пассажиров
Авиакомпания ввела новый режим посадки пассажиров
«Она не видит, что сама является частью проблемы?»
«Она не видит, что сама является частью проблемы?»
Глава Крыма оценил сроки допуска москвичей
Глава Крыма оценил сроки допуска москвичей
Видео
Как самые смелые страны снимают карантин
04:09
Как самые смелые страны снимают карантин
Новости путешествий
Решена судьба курортного сезона в Крыму
00:16
Решена судьба курортного сезона в Крыму
Новости путешествий
Как туристы пережидают эпидемию в Турции
00:36
Как туристы пережидают эпидемию в Турции
Новости путешествий
Названы самые опасные водоёмы планеты
11:22
Названы самые опасные водоёмы планеты
Новости путешествий
Стало известно, останется ли в Турции «все включено»
00:41
Стало известно, останется ли в Турции «все включено»
Новости путешествий
В какие страны готова везти туристов «Победа»
06:22
В какие страны готова везти туристов «Победа»
Новости путешествий
Турция не пустит к себе российских туристов в июне
00:36
Турция не пустит к себе российских туристов в июне
Новости путешествий
Как будут допускать российских туристов в Турцию
00:41
Как будут допускать российских туристов в Турцию
Новости путешествий
В Тунисе запретили залезать в море из-за COVID
00:11
В Тунисе запретили залезать в море из-за COVID
Новости путешествий
Названа дата выхода российского туризма из кризиса
00:16
Названа дата выхода российского туризма из кризиса
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение