Россияне объяснили, почему путешествовали в пандемию

Специалисты выяснили, по каким причинам наши соотечественники в период пандемии новой коронавирусной инфекции отказались переносить авиаперелёты.

Исследование показало, что почти половина россиян (40%) вынуждены были летать по стране из-за командировок. Как заявили 35% респондентов, они совершали путешествия на самолётах, потому что им было необходимо повидать родственников в других регионах. 16% опрошенных отметили, что пользовались внутренним авиасообщением из-за того, что цены на авиабилеты в марте и апреле были низкими. А 9% признались, что не стали возвращать приобретённые ранее билеты.

Авторы исследования обращают внимание, что в целом доля путешествующих по стране в сложившихся обстоятельствах россиян оказалась меньше половины. 63% участников опроса сказали, что отменили или перенесли все запланированные поездки.