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Туристический сезон в Турции продлят до декабря 

Российская Газета и ещё 14 4 часа назад
Туристический сезон в Турции продлят
Фото: Российская Газета
Об этом заявил глава Ассоциации туроператоров страны Фируз Баглыкайя.
"Максимальный турпоток в этом году мы ожидаем в сентябре-октябре", — добавил он. И подчеркнул, что граждан РФ ждут и в ноябре, так как по российским меркам на юге Турции в это время почти лето. "В это время не жарко. Туристы, возможно, захотят посмотреть культурно-исторические достопримечательности. Для многих это может стать настоящим открытием",
— цитирует Баглыкайя РИА Новости.
Ранее министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил, что республика не станет принимать туристов из стран с большим количеством случаев коронавируса. В первые летние месяцы ставка будет делаться на внутренний туризм.
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Новости путешествий , Ассоциация туроператоров России , РИА Новости
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