Россияне решили избегать путешествий за границу 

Две три россиян в ближайшие полгода будут избегать поездок за границу. Об этом говорится в исследовании YES Group по запросу «Коммерсантъ».

Издание выяснилось, что на заграничный отдых в этом году рассчитывают лишь 38 процентов опрошенных, 41 процент заявили, что не готовы к этому. Путешествовать по России решили 48 процентов респондентов, 28 процентов отказались от такого отпуска.

Большая часть опрошенных — 65 процентов — считают, что ездить по стране можно будет не позднее конца августа, 79 процентов участников опроса полагают, что за границу возможно будет выехать лишь в конце 2020 года, либо после весны 2021-го. Потенциальных интуристов больше всего в Москве — 21 процент жителей столицы готов отправиться в другие страны.

По данным Aviasales, среди внешних направлений, на которые сохраняется спрос — Казахстан, Узбекистан, Армения, Белоруссия и Молдавия. При этом многие перелеты совершаются не в туристических целях.

Согласно статистике туроператоров, большинство бронирований за рубеж осуществляются на вторую половину лета. В случае, если поездка сорвется, путешественники смогут перенести тур на другие даты. Отмечается, что и после возобновления полетов за границу перед туристами возникает ряд других сложностей: неполное открытие границ, снижение доходов и рост курса иностранной валюты. Кроме того, путешественники опасаются заболеть в поездке.