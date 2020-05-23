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Россияне решили избегать путешествий за границу 

Lenta.ru 2 часа назад
Россияне решили избегать путешествий за границу
Фото: Lenta.ru
Две три россиян в ближайшие полгода будут избегать поездок за границу. Об этом говорится в исследовании YES Group по запросу «Коммерсантъ».
Издание выяснилось, что на заграничный отдых в этом году рассчитывают лишь 38 процентов опрошенных, 41 процент заявили, что не готовы к этому. Путешествовать по России решили 48 процентов респондентов, 28 процентов отказались от такого отпуска.
Большая часть опрошенных — 65 процентов — считают, что ездить по стране можно будет не позднее конца августа, 79 процентов участников опроса полагают, что за границу возможно будет выехать лишь в конце 2020 года, либо после весны 2021-го. Потенциальных интуристов больше всего в Москве — 21 процент жителей столицы готов отправиться в другие страны.
По данным Aviasales, среди внешних направлений, на которые сохраняется спрос — Казахстан, Узбекистан, Армения, Белоруссия и Молдавия. При этом многие перелеты совершаются не в туристических целях.
Согласно статистике туроператоров, большинство бронирований за рубеж осуществляются на вторую половину лета. В случае, если поездка сорвется, путешественники смогут перенести тур на другие даты. Отмечается, что и после возобновления полетов за границу перед туристами возникает ряд других сложностей: неполное открытие границ, снижение доходов и рост курса иностранной валюты. Кроме того, путешественники опасаются заболеть в поездке.
Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин назвал условие для возобновления путешествий из страны за рубеж. По его мнению, это произойдет после открытия границ, международного сообщения и возобновления работы посольств.
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Новости путешествий , Дмитрий Горин , Ассоциация туроператоров России
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