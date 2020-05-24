Туроператоры обозначили свои планы на лето

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О ближайших планах нескольких российских туроператоров рассказали их руководители в ходе видеоконференции в профессиональной группе «Трэвел Президиум» на Фейсбуке.

В TUI Россия настраиваются на активную работу по внутреннему туризму. «Мы с нетерпением ждем открытия сочинских отелей, — сообщил генеральный директор компании Тарас Демура . — Как только откроют Краснодарский край, будем активно отправлять туда туристов. Вообще планируем большое количество полетных программ по России, так же, впрочем, как и наши конкуренты».

Открытие российских курортов — это хорошо, отмечают участники конференции, но заменить выездной туризм полностью не получится.

«Для нас главный момент — открытие границ, — отметил гендиректор «АРТ-ТУР» Дмитрий Арутюнов. — Уже понятно, что в разных странах оно будет выборочным и поэтапным. Неким условным ориентиром для меня может служить первый рейс Emirates, который запланирован на 31 июля, если реализуется позитивный сценарий».

Эксперты конференции предполагают, что в первую очередь правительство России восстановит регулярные рейсы в столицы других государств и только потом, через какое-то время разрешит чартерную перевозку. «Что касается возобновления авиасообщения, есть дипломаты, которые будут возвращаться со смены, семьи, которым нужно воссоединяться, флотские экипажи, словом, те, чья поездка считается необходимой… Изначально рейсы будут нацелены именно на эту группу, — считает генеральный директор „Русского Экспресса“ Тарас Кобищанов. — Поэтому появление регулярных рейсов еще не означает, что нам сразу разрешат отправлять туристов».

Однако руководитель ICS Travel Group Дмитрий Шевченко не исключает, что для туроператоров станут доступны отдельные сегменты бизнеса — командировки, деловые поездки.

«Перспективы продаж пакетных туров в зарубежные страны пока туманные. Хотя сейчас многие страны уже называют сроки, когда они начнут принимать туристов. Поэтому надеюсь, что все-таки к осени мы увидим возможность заниматься выездным туризмом», — продолжил эксперт.

Туроператоры говорят, что самой большой поддержкой для них была бы информация хотя бы о примерных сроках открытия туристического авиасообщения.

«Это помогло бы нам гораздо больше, чем субсидии», — высказал общее мнение Тарас Кобищанов.