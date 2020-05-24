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В Турции рассказали, когда ждут российских туристов 

РИА Новости и ещё 5 4 часа назад
В Турции рассказали, когда ждут российских туристов
Фото: РИА Новости
Турция ожидает туристов из России только в конце июля или в августе в связи со сложной эпидобстановкой по коронавирусу, заявил РИА Новости глава Ассоциации туроператоров страны (TURSAB) Фируз Баглыкайя.
"Сколько в этом году к нам приедет туристов из России — сейчас сказать сложно. Хотя мы ожидаем наплыв иностранных туристов с августа и особенно в сентябре и октябре, я не ожидаю много туристов из России в июле, потому что там эпидемиологическая обстановка пока неблагоприятная, и они смогут приехать, возможно, позднее, чем другие иностранные туристы",
— сказал собеседник агентства.
По его словам, сначала в Турции ожидаются туристы из Китая, Японии, Южная Корея, арабских стран, Ирана.
"Затем начнется турпопоток из стран Европы. Затем, думаю, откроется Россия — может, в конце июля или августе",
— сказал собеседник агентства.
Ранее министерство культуры и туризма Турции сообщило о запуске программы по сертификации здорового туризма, которая включает широкий спектр мер по безопасности транспортировки, проживания, состояния здоровья сотрудников учреждений туристической сферы и гостей страны. Программа сертификации состоит из четырех разделов: "Здоровье и безопасность пассажиров", "Здоровье и безопасность сотрудников", "Меры предосторожности на объектах" и "Меры предосторожности в сфере транспорта".
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Новости путешествий , Ассоциация туроператоров России , Минкультуры , РИА Новости
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