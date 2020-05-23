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Как увидеть Древнюю Грецию, не выезжая из России 

Полина Алферова 21 час назад
Как увидеть Древнюю Грецию, не выезжая из России
Фото: Pixabay
Величественные руины древних городов Эллады — визитная карточка Турции и Греции и настоящий магнит для туристов. Но чтобы увидеть античные красоты необязательно ехать далеко — тем более, что доступность этих стран в связи с карантином пока под вопросом. Самые интересные греческие древности — в подборке «Рамблера».

Пантикапей

Город был основан в конце VII века до н. э. колонистами из Милета и располагается на территории современной Керчи. Городской акрополь был возведен на горе Митридат. Божественным покровителем города стал бог Аполлон. Позже город превратился в столицу Боспорского царства. Интересной особенностью городского некрополя являются курганы скифских вождей. Наибольшей популярностью пользуются Царский и Золотой курганы. Впоследствии город стал римской провинцией, позже пострадал от нашествия остготов и гуннов.

Нимфей

Город был основан выходцами из Пантикапея в 570-х — 560-х годов до н. э. и находится в 17 км от Керчи возле поселка Героевское. Название восходит к нимфам, богиням природы. Нимфей был известен своим винодельческим производством. В третьем веке город был разрушен готами.

Херсонес

Настоящая жемчужина Крыма. Древний центр Северного Причерноморья был основан колонистами из Гераклеи Понтийской в Малой Азии. Позже стал частью Византийской империи, его взял князь Владимир, что позволило ему жениться на сестре византийского императора Анне. Лишь в XV веке город окончательно опустел.
Сейчас обширное городище расположено в Гагаринском районе Севастополя. Туристы могут увидеть агору — главную площадь города — и амфитеатр, который использовался для представлений и праздников, а позже для гладиаторских сражений. Кроме того, сохранились живописные руины башни Зенона, возведенной при императоре Зеноне Исаврийце, и остатки храма Базилика в базилике, построенного при Юстиниане I.

Гермонасса

Древний город находится на берегу Таманского залива в черте современной Тамани. Греческая колония была основана в первой половине VI века до н. э. Здесь были обнаружены уникальные находки: клад золотых боспорских монет IV в. до н. э., мраморный саркофаг в форме храма и другие.
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