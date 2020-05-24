Никаких тестов: Греция привлекает туристов

Туристы, собирающиеся провести свой отпуск в Греции могут не опасаться жестких мер по противодействию распространению коронавируса. "Рамблер" приводит слова министра туризма страны Гарри Теохариса.

Правительство южноевропейского государства запустило проект "Restart Tourism", который содержит план развития по двум направлениям. Первое касается внутреннего туризма, а второе отвечает за открытие границ и привлечение иностранных туристов. Начало работы отелей для греков состоится первого июня, а уже с 15 июня гостиницы смогут принимать зарубежных гостей.

Рейсы в аэропорт Афин возобновятся в середине первого летнего месяца для стран с хорошей эпидемиологической ситуацией — для Греции их девятнадцать. С первого июля планируется полностью возобновить авиасообщение. Притом привлекательным для туристов может стать отношение властей Греции к иностранным гостям: поголовное тестирование проводиться будет только в случае необходимости, поэтому карантин приезжим не грозит.

Кроме того, страна снижает цены на популярные туристические развлечения, начиная с любимых многими напитков и заканчивая стоимостью морских прогулок, что должно поспособствовать увеличению спроса как для внутреннего, так и для въездного туризма.