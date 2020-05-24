Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Никаких тестов: в Греции не собираются применять жесткие меры к туристам 

Мария Сергеева 53 минуты назад
Никаких тестов: Греция привлекает туристов
Фото: depositphotos.com
Туристы, собирающиеся провести свой отпуск в Греции могут не опасаться жестких мер по противодействию распространению коронавируса. "Рамблер" приводит слова министра туризма страны Гарри Теохариса.
Правительство южноевропейского государства запустило проект "Restart Tourism", который содержит план развития по двум направлениям. Первое касается внутреннего туризма, а второе отвечает за открытие границ и привлечение иностранных туристов. Начало работы отелей для греков состоится первого июня, а уже с 15 июня гостиницы смогут принимать зарубежных гостей.
Рейсы в аэропорт Афин возобновятся в середине первого летнего месяца для стран с хорошей эпидемиологической ситуацией — для Греции их девятнадцать. С первого июля планируется полностью возобновить авиасообщение. Притом привлекательным для туристов может стать отношение властей Греции к иностранным гостям: поголовное тестирование проводиться будет только в случае необходимости, поэтому карантин приезжим не грозит.
Кроме того, страна снижает цены на популярные туристические развлечения, начиная с любимых многими напитков и заканчивая стоимостью морских прогулок, что должно поспособствовать увеличению спроса как для внутреннего, так и для въездного туризма.
Видео дня. Турция не пустит к себе россиян в июне
Комментарии
Новости путешествий
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Авиакомпания ввела новый режим посадки пассажиров
Авиакомпания ввела новый режим посадки пассажиров
Названы сроки восстановления путешествий за границу
Названы сроки восстановления путешествий за границу
«Полгода я выла от отчаяния»: россиянка в Англии
«Полгода я выла от отчаяния»: россиянка в Англии
Как отдыхала советская молодежь в 1960-х
Как отдыхала советская молодежь в 1960-х
Видео
Как самые смелые страны снимают карантин
04:09
Как самые смелые страны снимают карантин
Новости путешествий
Решена судьба курортного сезона в Крыму
00:16
Решена судьба курортного сезона в Крыму
Новости путешествий
Как туристы пережидают эпидемию в Турции
00:36
Как туристы пережидают эпидемию в Турции
Новости путешествий
Названы самые опасные водоёмы планеты
11:22
Названы самые опасные водоёмы планеты
Новости путешествий
Стало известно, останется ли в Турции «все включено»
00:41
Стало известно, останется ли в Турции «все включено»
Новости путешествий
В какие страны готова везти туристов «Победа»
06:22
В какие страны готова везти туристов «Победа»
Новости путешествий
Турция не пустит к себе российских туристов в июне
00:36
Турция не пустит к себе российских туристов в июне
Новости путешествий
Как будут допускать российских туристов в Турцию
00:41
Как будут допускать российских туристов в Турцию
Новости путешествий
В Тунисе запретили залезать в море из-за COVID
00:11
В Тунисе запретили залезать в море из-за COVID
Новости путешествий
Названа дата выхода российского туризма из кризиса
00:16
Названа дата выхода российского туризма из кризиса
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение