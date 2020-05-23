Как будут допускать российских туристов в Турцию 

Ранее в Турции заявили, что въезд туристов в июне из стран, в которых до сих пор высокая заражаемость COVID-19 допускаться не будет. Сейчас заявление несколько дополнено. Подробнее об этом — в материале "Рамблера".

По словам министра культуры и туризма страны Мехмета Эрсоя в интервью ТАСС, российским туристам, которые собираются провести свой отдых в Турции, придется сдавать анализы на коронавирус в случае, если таковые не были сделаны за 72 часа до прибытия на курорт.

Глава министерства утверждает, что во все страны, с которыми планируется возобновить авиасообщение, направлены критерии сертификации, а также информация о наличии в Турции всего необходимого для госпитализации туриста в случае заражения коронавирусом. Пока обмен данными распространяется на 70 государств.

Насчет изоляции туристов из России, у которых по прилету подтвердится COVID-19, или же их депортации обратно на родину информации пока не поступало.