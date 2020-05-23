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Как будут допускать российских туристов в Турцию 

Мария Сергеева 31 минуту назад
Как будут допускать российских туристов в Турцию
Фото: depositphotos.com
Ранее в Турции заявили, что въезд туристов в июне из стран, в которых до сих пор высокая заражаемость COVID-19 допускаться не будет. Сейчас заявление несколько дополнено. Подробнее об этом — в материале "Рамблера".
По словам министра культуры и туризма страны Мехмета Эрсоя в интервью ТАСС, российским туристам, которые собираются провести свой отдых в Турции, придется сдавать анализы на коронавирус в случае, если таковые не были сделаны за 72 часа до прибытия на курорт.
Глава министерства утверждает, что во все страны, с которыми планируется возобновить авиасообщение, направлены критерии сертификации, а также информация о наличии в Турции всего необходимого для госпитализации туриста в случае заражения коронавирусом. Пока обмен данными распространяется на 70 государств.
Насчет изоляции туристов из России, у которых по прилету подтвердится COVID-19, или же их депортации обратно на родину информации пока не поступало.
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