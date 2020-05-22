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Глава Крыма оценил, смогут ли москвичи приехать на полуострв 

Елизавета Назарова 44 минуты назад
Глава Крыма высказался о допуске москвичей в регион
Фото: depositphotos.com
По словам главы Крыма Сергея Аксенова, туристы из Москвы и области не смогут отдохнуть в республике. Об этом сообщает "Крым 24" со ссылкой на заседание оперштаба по борьбе с распространением инфекции.
Аксенов заявил, что к 1 июля количество заражений в центральном регионе России все еще будет велико, поэтому туристы оттуда не смогут приехать в Крым.
"К 1 июля количество заражений в Москве и Московской области, (…) я не верю, что будет меньше трех тысяч в сутки, что в данном случае не позволит использовать это транспортное направление", — заявил Аксенов.
Он также добавил, что пока туризм между регионами не будет возможен. Кроме того, не стоит рассчитывать на путешественников из центральных регионов.
Ранее "Рамблер" сообщал, что в России отказались от "антивирусной" рассадки в самолетах.
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