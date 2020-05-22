Глава Крыма высказался о допуске москвичей в регион

По словам главы Крыма Сергея Аксенова, туристы из Москвы и области не смогут отдохнуть в республике. Об этом сообщает "Крым 24" со ссылкой на заседание оперштаба по борьбе с распространением инфекции.

Аксенов заявил, что к 1 июля количество заражений в центральном регионе России все еще будет велико, поэтому туристы оттуда не смогут приехать в Крым.

"К 1 июля количество заражений в Москве и Московской области, (…) я не верю, что будет меньше трех тысяч в сутки, что в данном случае не позволит использовать это транспортное направление", — заявил Аксенов.

Он также добавил, что пока туризм между регионами не будет возможен. Кроме того, не стоит рассчитывать на путешественников из центральных регионов.