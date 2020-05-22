Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Куда поехать за границу в первый раз 

Анастасия Иванова 1 час назад
Куда поехать за границу в первый раз
Фото: depositphotos.com
Пандемия коронавируса когда-нибудь завершится, а границы стран снова откроются. Тому, кто еще никогда не выезжал за пределы страны, но хочет начать путешествовать, стоит заранее спланировать поездку. "Рамблер" рассказывает, куда отправиться туристу, который еще ни разу не был за границей.

Грузия

Чтобы посетить Грузию, россиянам не нужна виза. Достаточно иметь загранпаспорт. Большинство в Грузии говорят по-русски, поэтому у неопытного путешественника не возникнет сложностей в общении с местными. Можно съездить в горы, на море или погулять по старым улицам Тбилиси. При этом поездку можно спланировать достаточно бюджетно.

Черногория

Черногория тоже входит в список стран, куда могут приехать граждане России без визы. При условии, что турист находится на территории государства до 30 дней. Черногория — небольшая, но очень красивая страна. Там недорого, и многие говорят на русском. Удобнее всего посмотреть все достопримечательности страны на машине. Черногория отлично подходит как для пляжного, так и для активного отдыха.

Чехия

Для первого знакомства с Европой Чехия — оптимальный вариант. Туда нужна шенгенская виза, однако получить ее достаточно просто. При первой поездке туриста удивят исторические достопримечательности Чехии, ее архитектура, а еще очень вкусная и недорогая еда. Начать исследовать страну можно с Праги.
Видео дня. Турция не пустит к себе россиян в июне
Комментарии 4
Новости путешествий
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Глава Крыма высказался о допуске москвичей в регион
Глава Крыма высказался о допуске москвичей в регион
«Я чувствовала себя так, словно меня сбил поезд»
«Я чувствовала себя так, словно меня сбил поезд»
Россиянин рассказал о правилах перелетов по Европе
Россиянин рассказал о правилах перелетов по Европе
Стюардесса раскрыла самую нелепую просьбу пассажиров
Стюардесса раскрыла самую нелепую просьбу пассажиров
Видео
Как самые смелые страны снимают карантин
04:09
Как самые смелые страны снимают карантин
Новости путешествий
Решена судьба курортного сезона в Крыму
00:16
Решена судьба курортного сезона в Крыму
Новости путешествий
Как туристы пережидают эпидемию в Турции
00:36
Как туристы пережидают эпидемию в Турции
Новости путешествий
Названы самые опасные водоёмы планеты
11:22
Названы самые опасные водоёмы планеты
Новости путешествий
Стало известно, останется ли в Турции «все включено»
00:41
Стало известно, останется ли в Турции «все включено»
Новости путешествий
В какие страны готова везти туристов «Победа»
06:22
В какие страны готова везти туристов «Победа»
Новости путешествий
Турция не пустит к себе российских туристов в июне
00:36
Турция не пустит к себе российских туристов в июне
Новости путешествий
В Тунисе запретили залезать в море из-за COVID
00:11
В Тунисе запретили залезать в море из-за COVID
Новости путешествий
Названа дата выхода российского туризма из кризиса
00:16
Названа дата выхода российского туризма из кризиса
Новости путешествий
Когда россияне полетят к морю
06:09
Когда россияне полетят к морю
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение