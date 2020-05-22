Куда поехать за границу в первый раз 

Пандемия коронавируса когда-нибудь завершится, а границы стран снова откроются. Тому, кто еще никогда не выезжал за пределы страны, но хочет начать путешествовать, стоит заранее спланировать поездку. "Рамблер" рассказывает, куда отправиться туристу, который еще ни разу не был за границей.

Грузия

Чтобы посетить Грузию, россиянам не нужна виза. Достаточно иметь загранпаспорт. Большинство в Грузии говорят по-русски, поэтому у неопытного путешественника не возникнет сложностей в общении с местными. Можно съездить в горы, на море или погулять по старым улицам Тбилиси. При этом поездку можно спланировать достаточно бюджетно.

Черногория

Черногория тоже входит в список стран, куда могут приехать граждане России без визы. При условии, что турист находится на территории государства до 30 дней. Черногория — небольшая, но очень красивая страна. Там недорого, и многие говорят на русском. Удобнее всего посмотреть все достопримечательности страны на машине. Черногория отлично подходит как для пляжного, так и для активного отдыха.

Чехия

Для первого знакомства с Европой Чехия — оптимальный вариант. Туда нужна шенгенская виза, однако получить ее достаточно просто. При первой поездке туриста удивят исторические достопримечательности Чехии, ее архитектура, а еще очень вкусная и недорогая еда. Начать исследовать страну можно с Праги.