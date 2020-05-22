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Россиянам разъяснили условия поездок в Сочи 

Lenta.ru и ещё 1 2 часа назад
Россиянам разъяснили условия поездок в Сочи
Фото: Lenta.ru
Российским туристам разъяснили, при каких условиях возможны поездки в Краснодраский край, в том числе Сочи, с 1 июня. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР) со ссылкой на директора туристической компании «Дельфин» Сергея Ромашкина.
Отмечается, что с начала лета откроются только санатории Кубани. По приезде путешественников попросят показать путевку, санаторно-курортную карту и справку об отсутствии COVID-19, а также подтверждение того, что они не контактировали с зараженными людьми в течение 14 дней.
Кроме того, уточняется, что гости региона должны прибывать на курорт поездом или самолетом, а не на автомобиле.
Тем не менее, Ромашкин считает, что необходимо дождаться финальных разъяснений и официальных документов, поскольку пока нет точной информации по поводу того, как будет организован отдых на Кубани. Он также добавил, что теоретически заезд туристов в условиях продленного карантина возможен.
«Турист прибыл в регион, никуда не заезжая, сразу прибыл в санаторий, где и находится в течение всего отдыха»,
— пояснил Ромашкин.
Ранее в мае в Краснодарском крае продлили карантин, введенный в регионе из-за распространения коронавируса, до 6 июня. Решение о продлении ограничительных мер было принято губернатором Вениамином Кондратьевым на совещании краевого оперштаба.
18 мая директор департамента курортов и туризма администрации Сочи Светлана Батяйкина заявила о том, что пляжи Сочи на 90 процентов готовы к приему туристов после снятия карантина из-за коронавируса. По ее словам, с 1 июня для гостей города откроются 65 пляжей санаториев, имеющих медицинские лицензии.
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Новости путешествий , Вениамин Кондратьев
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