Где находятся самые красивые горы России 

В России много мест, которые стоит увидеть. Если вы планировали этим летом заграничный отпуск, но из-за пандемии коронавируса не уверены, что он состоится, или просто мечтаете о путешествиях, один из вариантов — поехать в горы. "Рамблер" рассказывает о самых красивых из них.

Белуха

@ruslantaiga

Гора Белуха находится на Алтае. Это самая высокая точка Сибири: ее высота составляет 4509 метров. Иностранные туристы часто называют эти места "сибирскими Альпами" или "российским Тибетом". Лучшее время для путешествия на Алтай — это лето: июнь-сентябрь.

Ключевская сопка

@sashawonder

Ключевская сопка — это действующий вулкан на Камчатке, который является самым высоким в Евразии. Его возраст — примерно семь тысяч лет. Новая фаза активности вулкана началась в ноябре 2019 года. Безопасно посмотреть на Ключевскую сопку и другие вулканы Камчатки можно с вертолета. Самым оптимальным временем для путешествия считается август.

Эльбрус

@xantoxax

Эльбрус — это самая высокая точка России и мечта альпинистов. Она находится на границе республик Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия. Ее высота — 5642 метра. Лучше всего ехать на Эльбрус в период с июня по сентябрь.