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В России отказались от антивирусной рассадки в самолетах во время пандемии 

Lenta.ru 2 часа назад
В РФ отказались от антивирусной рассадки в самолетах
Фото: Lenta.ru
В России решили отказаться от антивирусной рассадки в самолетах во время пандемии из-за вероятности роста цен на авиабилеты и нерентабельности рейсов. Об этом в пятницу, 22 мая, сообщает газета «Известия».
Как отмечается, ранее Росавиация опубликовала окончательные рекомендации по введению противоэпидемиологических ограничений во всех аэропортах и самолетах. В документе отсутствует мера по обеспечению социальной дистанции на борту лайнеров, которую до этого предлагал ввести Роспотребнадзор.
В самом Роспотребнадзоре пояснили, что отказались от рассадки пассажиров на расстоянии после проработки вопроса с министерством транспорта. Глава Минтранса Евгений Дитрих посчитал, что меры социального дистанцирования приведут к подорожанию билетов и снижению окупаемости рейсов. По словам Дитриха, необходимую рентабельность рейса обеспечит только загрузка не менее 72-75 процентов.
18 мая Роспотребнадзор опубликовал новые рекомендации для путешествий в России на воздушном, водном и автомобильном транспорте, в которых предлагалась продажа билетов и заполнение салонов самолетов с учетом требований социального дистанцирования.
В новых методических указаниях, разработанных Росавиацией и Роспотребнадзором 21 мая, говорится о требованиях к пассажирам и членам экипажей во время пандемии коронавируса. В частности, пассажиров обяжут летать в масках и перчатках, а бортпроводников — обеспечивать смену ими средств защиты на длительных рейсам.
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Новости путешествий , Евгений Дитрих , Росавиация , Минтранс РФ , Роспотребнадзор , газета "Известия"
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