В РФ отказались от антивирусной рассадки в самолетах

В России решили отказаться от антивирусной рассадки в самолетах во время пандемии из-за вероятности роста цен на авиабилеты и нерентабельности рейсов. Об этом в пятницу, 22 мая, сообщает газета «Известия».

Как отмечается, ранее Росавиация опубликовала окончательные рекомендации по введению противоэпидемиологических ограничений во всех аэропортах и самолетах. В документе отсутствует мера по обеспечению социальной дистанции на борту лайнеров, которую до этого предлагал ввести Роспотребнадзор

В самом Роспотребнадзоре пояснили, что отказались от рассадки пассажиров на расстоянии после проработки вопроса с министерством транспорта . Глава Минтранса Евгений Дитрих посчитал, что меры социального дистанцирования приведут к подорожанию билетов и снижению окупаемости рейсов. По словам Дитриха, необходимую рентабельность рейса обеспечит только загрузка не менее 72-75 процентов.

18 мая Роспотребнадзор опубликовал новые рекомендации для путешествий в России на воздушном, водном и автомобильном транспорте, в которых предлагалась продажа билетов и заполнение салонов самолетов с учетом требований социального дистанцирования.

В новых методических указаниях, разработанных Росавиацией и Роспотребнадзором 21 мая, говорится о требованиях к пассажирам и членам экипажей во время пандемии коронавируса. В частности, пассажиров обяжут летать в масках и перчатках, а бортпроводников — обеспечивать смену ими средств защиты на длительных рейсам.