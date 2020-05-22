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Негигиеничный поступок пассажирки поезда во время пандемии возмутил попутчиков 

Lenta.ru 40 минут назад
Негигиеничный поступок пассажирки поезда возмутил Сеть
Фото: Lenta.ru
Снимок, на который обратили внимание в Daily Star, был опубликован в сторис Instagram-аккаунта @passengershaming, его авторы высмеивают странные выходки туристов.
На размещенном в сети кадре запечатлено, как неизвестная женщина в защитной медицинской маске сидит в кресле, откинувшись спиной к окну и положив босые ноги на соседний подлокотник.
Один из попутчиков снял происходящее на камеру и разместил фотографию в сети. «По крайней мере, она в маске», — указал он в подписи к посту. Предполагается, что инцидент произошел в Германии.
13 марта в сети осудили пассажира, выбросившего использованные влажные салфетки на пол в самолете. Туристка по имени Ди, которая летела из Мексики в США, рассказала, что сидевший перед ней мужчина протер свое кресло и соседние места антибактериальными салфетками, а затем бросил их под сиденье.
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Новости путешествий , Газета Daily Star
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