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Глава Крыма оценил сроки допуска москвичей на полуостров 

Lenta.ru и ещё 22 1 час назад
Глава Крыма оценил сроки допуска москвичей
Фото: Lenta.ru
Туристический сектор в Крыму грядущим летом едва ли будет функционировать в полной мере из-за возможных трудностей с допуском гостей из других регионов. Об этом в пятницу, 22 мая, на заседании оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции заявил глава региона Сергей Аксенов, передает «Крым 24».
«К 1 июля количество заражений в Москве и Московской области, (…) я не верю, что будет меньше трех тысяч в сутки, что в данном случае не позволит использовать это транспортное направление», — сказал глава республики, оценивая сроки допуска туристов.
По его словам, в целом рассчитывать на межрегиональный туризм пока не стоит, тем более на приток путешественников из центральных регионов, лидирующих по числу отдыхающих на полуострове.
Ранее в пятницу сообщалось, что российские ученые раскрыли два сценария завершения пандемии коронавируса в Крыму. По мнению специалистов, в случае полного снятия карантинных мер на полуострове произойдет вспышка заболеваемости, при которой вирус могут подхватить более полусотни тысяч человек. При таком сценарии регион выйдет на пик только к концу августа.
Согласно последним данным, в Крыму зафиксировано 324 подтвержденных случая инфицирования. Режим повышенной готовности был отменен в республике с 18 мая для всех граждан, кроме пожилых людей старше 65 лет. Также сняты ограничения по работе предприятий, однако всем объектам курортной отрасли, общепиту и предприятиям с массовым скоплением людей пока работать запрещено.
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Новости путешествий , Сергей Аксенов
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