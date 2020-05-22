Глава Крыма оценил сроки допуска москвичей

Туристический сектор в Крыму грядущим летом едва ли будет функционировать в полной мере из-за возможных трудностей с допуском гостей из других регионов. Об этом в пятницу, 22 мая, на заседании оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции заявил глава региона Сергей Аксенов , передает «Крым 24».

«К 1 июля количество заражений в Москве и Московской области, (…) я не верю, что будет меньше трех тысяч в сутки, что в данном случае не позволит использовать это транспортное направление», — сказал глава республики, оценивая сроки допуска туристов.

По его словам, в целом рассчитывать на межрегиональный туризм пока не стоит, тем более на приток путешественников из центральных регионов, лидирующих по числу отдыхающих на полуострове.

Ранее в пятницу сообщалось, что российские ученые раскрыли два сценария завершения пандемии коронавируса в Крыму. По мнению специалистов, в случае полного снятия карантинных мер на полуострове произойдет вспышка заболеваемости, при которой вирус могут подхватить более полусотни тысяч человек. При таком сценарии регион выйдет на пик только к концу августа.

Согласно последним данным, в Крыму зафиксировано 324 подтвержденных случая инфицирования. Режим повышенной готовности был отменен в республике с 18 мая для всех граждан, кроме пожилых людей старше 65 лет. Также сняты ограничения по работе предприятий, однако всем объектам курортной отрасли, общепиту и предприятиям с массовым скоплением людей пока работать запрещено.