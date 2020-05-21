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Раскрыты новые правила перелетов для россиян во время пандемии коронавируса 

Lenta.ru 1 час назад
Раскрыты новые правила перелетов для россиян
Фото: РИА Новости
Пассажиров российских самолетов обяжут летать в масках и перчатках во время пандемии коронавируса. Новые правила перелетов в четверг, 21 мая, приводятся на сайте Росавиации.
Методические указания, разработанные ведомством совместно с Роспотребнадзором, будут распространяться не только на самолеты, но и на аэропорты. Снимать ограничения предполагается поэтапно, «с учетом меняющейся ситуации с распространением коронавируса, а также разделением требований к экипажу и пассажирам».
На первом этапе пассажиров будут пускать на борт только при наличии перчаток и масок, которые на рейсах продолжительностью более трех часов необходимо менять. Бортпроводники будут обязаны выдать пассажирам новые маски, а старые собрать в герметичные контейнеры для обеззараживания и утилизации.
18 мая сообщалось, что Роспотребнадзор опубликовал новые рекомендации для путешествий в России на воздушном, водном и автомобильном транспорте в условиях пандемии коронавируса. В частности, в них говорилось о продаже билетов и заполнении салонов самолетов с учетом требований социального дистанцирования.
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Новости путешествий , Росавиация , Роспотребнадзор
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