Раскрыты новые правила перелетов для россиян

Пассажиров российских самолетов обяжут летать в масках и перчатках во время пандемии коронавируса. Новые правила перелетов в четверг, 21 мая, приводятся на сайте Росавиации

Методические указания, разработанные ведомством совместно с Роспотребнадзором , будут распространяться не только на самолеты, но и на аэропорты. Снимать ограничения предполагается поэтапно, «с учетом меняющейся ситуации с распространением коронавируса, а также разделением требований к экипажу и пассажирам».

На первом этапе пассажиров будут пускать на борт только при наличии перчаток и масок, которые на рейсах продолжительностью более трех часов необходимо менять. Бортпроводники будут обязаны выдать пассажирам новые маски, а старые собрать в герметичные контейнеры для обеззараживания и утилизации.

18 мая сообщалось, что Роспотребнадзор опубликовал новые рекомендации для путешествий в России на воздушном, водном и автомобильном транспорте в условиях пандемии коронавируса. В частности, в них говорилось о продаже билетов и заполнении салонов самолетов с учетом требований социального дистанцирования.