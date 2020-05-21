Кого не пустят на отдых в Сочи 

Россиянам оставили возможность отдохнуть хотя бы на отечественных курортах. Вот только и с ними не все так гладко. Туристы, посещающие Сочи, могут оказаться в ситуации, когда их принудительно поместят в обсерватор, и весь отпуск накроется медным тазом. "Рамблер" объясняет, что необходимо для беспроблемного отдыха на курортах Краснодарского края.

По приезде в Сочи из аэропорта у туристов есть два пути: плановый и в обсерватор. Ранее говорилось, что вам достаточно иметь договор аренды недвижимости или родственников в городе, у которых можно остановиться. Однако это не совсем корректно: адрес вашей остановки в Сочи должен соответствовать вашей постоянной или временной регистрации. Другие варианты почти не рассматриваются.

Наличие собственности также не приравнивается к прописке. То есть без регистрации у вас достаточно большие шансы попасть в обсерватор на 14 дней. Притом для туристов из Москвы и Санкт-Петербурга вероятность провести свой отпуск в изоляции достигает наивысшей отметки.

Впрочем, при наличии приказа на командировку с соответствующим удостоверением, в город вас пропустят.