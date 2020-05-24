Когда, как и за сколько удастся отдохнуть в 2020

Пандемия пандемией, а лето никто не отменял. Сегодня Anews хочет рассказать, как обстоит ситуация с перспективой уехать в отпуск посреди буйства коронавируса. Можно ли отправиться за границу, какие курорты отрыты уже сейчас и сколько это стоит?

За границу — вряд ли

С чем точно возникнут сложности в период отпусков — это с отдыхом за рубежом. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила:

«Чтобы считать себя защищенными, нужно максимально сократить возможные поездки за рубежи родной страны. Сегодня то время, когда не стоит выезжать из Российской Федерации».

Слово чиновницы было услышано туроператорами — никаких поездок за рубеж не будет организовываться минимум до августа.

Но если социальные ограничения в июне действительно снимут, то за границу возможно будет поехать хотя бы «дикарем». А вот отправить детей в летний лагерь не получится точно — все смены отменены, опять же, минимум до августа.

Нашим санаториям — разрешили

Несколько интереснее ситуация обстоит с внутренним туризмом. Здесь участникам рынка даже удалось добиться смягчения правил по организации работы санаториев и курортов, предлагаемых Роспотребнадзором — ведомство не стало требовать заселять гостей только двухнедельными сменами, разрешило организовывать шведский стол в ресторанах, а также не стало обязывать обеспечивать гостей средствами индивидуальной защиты — достаточно организовать их продажу.

Тем не менее, определенным требованиям для приема отдыхающих соответствовать нужно. Так, туристы должны иметь свидетельства отрицательного анализа на коронавирус за два дня до отправления, также они не должны числиться как люди, контактировавшие с больными COVID-19 в течение ближайших двух недель.

Естественно, должны иметь отрицательный анализ и сотрудники — их работодатель обязан тестировать еженедельно.

Заселять гостей должны по одному — исключение делается лишь для членов семьи и сопровождающих. На шведских столах и вообще в зонах питания должна быть сделана разметка для обеспечения дистанции. Такая же разметка должна присутствовать на пляжах — шезлонги будет нужно дезинфицировать после каждого отдыхающего.

Наконец, гостям будут ежедневно измерять температуру, а в случае признаков ОРВИ — немедленно изолировать. Ну а если у отдыхающего обнаружат коронавирус, но все учреждение будет закрыто на две недели на обсервацию.

От Краснодара до Карелии

Требований немало, однако, как говорит председатель Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья Елена Трубникова , отрасль в целом удовлетворена итоговым положением: «Решение соответствует требованиям безопасности и не налагает на санатории неподъемные финансовые затраты. Это позволит многим санаториям открыться, большинство мер выполнимы».

Главным неудобством операторы называют необходимость туристу получать справку об отсутствии COVID-19 минимум за два дня до отправки — учитывая переполненность поликлиник, человек может банально не успеть. Крупные учреждения отдыха собираются развертывать собственные лаборатории.

Как бы то ни было, с 1 июня уже начнут открываться первые санатории — об этом объявили власти Краснодарского края. Пока, правда, гостям будет разрешено передвигаться только в пределах учреждения. Цены авиабилетов в Сочи, Минеральные Воды, Геленджик и Анапу сейчас не превышают тысячи рублей с человека, а цена трехместного номера в отеле на семь дней начинается от 15 тысяч рублей.

Кроме того, эксперты прогнозируют рост популярности так называемого «приключенческого туризма» — организованных путешествий в места, где нет большого скопления людей. Помимо очевидных лесов и гор здесь фигурируют водные объекты — некоторые предприниматели организуют «плавающие палаточные лагеря» — размещают людей на надувном плоту, который запускают по просторам Волги, Дона и других рек. Цена участия в таком мероприятии начинается от 2 000 рублей с человека в день.

Ожидают и определенного роста интереса к северным направлениям — например, к живописной природе Карелии. Летние туры туда также организуются, цены стартуют от 3 000 рублей с человека в день.

А может, на дачу?

При этом, конечно, нельзя уверенно сказать, как будет развиваться туризм летом 2020-го.

«В прогнозах о будущем туризма сейчас есть две крайности, которые лично мне кажутся неправильными, — говорит Майя Ломидзе, исполнительный директор Ассоциации туроператоров России. — Первая крайность: туризм похоронен, все в руинах, и когда этот апокалипсис наших дней закончится, непонятно. Вторая крайность: ничего страшного, это вызов, мы сейчас найдем новые возможности. Обе крайности не отражают того, что происходит на рынке.

Для того, чтобы спрогнозировать, что на самом деле будет с туризмом дальше, надо хотя бы примерно понимать, когда это закончится и в каком виде. А у нас пока нет понимания. Другой момент: что будет происходить с курсом рубля, с безработицей? Третий: сколько после кризиса останется туркомпаний, гостиниц, перевозчиков?

Степень обескровленности бизнеса мы тоже предсказать не можем. Имея как минимум три неизвестных фактора, сложить сейчас картину будущего нельзя. И бессмысленно спекулировать на эту тему».

Некоторые специалисты выделяют тревожные для отрасли признаки. Так, согласно опросам, в апреле более половины москвичей сказали, что хотят отодвинуть отпуск на более позднее время. Отмечается также, что многие предпочитают сейчас отдыхать на даче — такой вариант надежнее.

С другой стороны, данная тенденция провоцирует рост бизнеса по предоставлению в аренду отдельных коттеджей и земельных участков. Дмитрий Вальяно, руководитель департамента внутреннего туризма компании «Домашний отдых», отмечает, что уже в марте арендовать участки в Подмосковье стали на 14% больше, чем в прошлом году.

А замдиректора департамента аренды квартир ИНКОМ-Недвижимость Оксана Полякова говорит о еще более разительном отличии — в этом году приходит в два раза больше заявок на аренду загородных коттеджей и дач на лето. Люди ищут территорию, где можно относительно свободно себя чувствовать и при этом иметь магазины и аптеки в пешей доступности. В этом сегменте цены стартуют от 50 тысяч рублей за месяц. В более отдаленных регионах ставки, естественно, ниже.

Так что, хотя перспективы и туманны, говорить о гибели туристической отрасли вряд ли имеет смысл. «Все люди, которые сейчас сидят дома, хотят куда-то поехать, сменить картинку. Спрос на поездки точно будет. Неважно, это будет экскурсия на один день на автобусе "утром уехал, вечером вернулся" или двухнедельный отпуск на море», — уверена Майя Ломидзе.