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Испания может создать «коридоры безопасности» для иностранных туристов 

РИА Новости и ещё 3 1 час назад
Испания создаст «коридоры безопасности» для туристов
Фото: РИА Новости
Министр экологических преобразований Испании Тереса Рибера рассказала, что власти рассматривают возможность создания "коридоров безопасности" для иностранных туристов.
"Мы думаем о коридорах безопасности. Потому что в рамках такой системы люди смогут приезжать из зон, где уровень заражения в последнюю неделю или две был ниже трети процента", — сказала она в интервью Financial Times. — Мы бы знали, что статистически вероятность человека заразиться в месте назначения была бы примерно такой же, как и в отправном пункте".
Ранее министр транспорта страны Хосе Луис Абалос сообщил, что Испания может начать принимать иностранных туристов в конце июня, когда и сами испанцы смогут свободно передвигаться по своей стране.
В настоящее время там введены строгие ограничения на приезд иностранцев. Могут въезжать лишь те, у кого форс-мажорные обстоятельства, а также дипломаты и работники приграничных районов. При этом действует двухнедельный карантин для всех, кто прибывает из-за границы.
Но в пятницу глава испанского МИД Аранча Гонсалес Лайя заявила, что власти осознают значимость туризма для экономики страны и стремятся как можно скорее начать принимать гостей, взяв под контроль распространение коронавируса.
По данным на 20 мая в Испании выявлено 232 555 случаев заражения коронавирусом COVID-19. За сутки число жертв составило 95 человек, всего скончались 27 888 человек. Власти страны в конце апреля представили план постепенного выхода из карантина, который состоит из четырех стадий. C 11 мая часть территории страны, на которой живет примерно половина населения, перешла с нулевой на первую стадию смягчения карантинных мер. С 18 мая на первую стадию перешли еще ряд регионов.
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Новости путешествий , МИД , Financial Times
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