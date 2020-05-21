Въезд туристов в Краснодарский край ужесточат

Вениамин Кондратьев на заседании краевого оперштаба заявил, что с начала лета перед Краснодарским краем будет стоят новая задача — не дать возникнуть новым очагам заражения COVID-19, так как в регион, скорее всего, начнут массово приезжать жители других регионов России. Кондратьев напомнил, что край продолжает оставаться на карантине, и туристический сезон не начался. Он предложил разработать новые меры по сдерживанию потока путешественников, подчеркнув, что мы не можем превратить весь Краснодарский край в один большой обсерватор.

По словам вице-губернатора Андрея Алексеенко, на Кубань только железнодорожным транспортом за последние дни прибыли более 11 тыс. человек, и лишь 10 процентов направлены в обсерваторы. Власти региона проверят, являются ли остальные приезжие местными жителями.

Напомним, общее число зараженных в Краснодарском крае по состоянию на 21 мая составляет 2974 человека, из них 1644 уже полностью здоровы, 26 скончались. В тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 41 пациент.