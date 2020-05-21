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Российская авиакомпания ввела новый режим посадки пассажиров в условиях пандемии 

Lenta.ru 4 часа назад
Авиакомпания ввела новый режим посадки пассажиров
Фото: Lenta.ru
Об этом в четверг, 21 мая, сообщили в пресс-службе организации, передает Rambler News Service.
Сотрудники перевозчика будут приглашать первыми на борт клиентов эконом-класса с местами в хвостовой части лайнера.
«После — пассажиры с местами в первой половине салона», — указано в сообщении.
Предполагается, что заполнение салона воздушного судна будет проходить поэтапно.
При регистрации, по возможности, путешественникам будут назначать места через ряд и через место друг от друга. Таким образом планируется соблюдать нормы социального дистанцирования в полтора-два метра и избегать массового скопления пассажиров, объяснили в S7.
Меры коснутся базовых аэропортов компании — московского Домодедово и Толмачево в Новосибирске.
Ранее в четверг «Коммерсантъ» сообщил о том, что российские авиакомпании попросили министерство транспорта отменить рекомендации Роспотребнадзора об антивирусной рассадке пассажиров. В своем обращении перевозчики указали, что считают новые правила избыточными, поскольку принимаемые на авиатранспорте меры по предотвращению распространения инфекции уже «достаточны для минимизации риска ее передачи».
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Новости путешествий , АК S7 , Минтранс РФ , Роспотребнадзор , Rambler News Service
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