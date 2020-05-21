Авиакомпания ввела новый режим посадки пассажиров

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Об этом в четверг, 21 мая, сообщили в пресс-службе организации, передает Rambler News Service.

Сотрудники перевозчика будут приглашать первыми на борт клиентов эконом-класса с местами в хвостовой части лайнера.

«После — пассажиры с местами в первой половине салона», — указано в сообщении.

Предполагается, что заполнение салона воздушного судна будет проходить поэтапно.

При регистрации, по возможности, путешественникам будут назначать места через ряд и через место друг от друга. Таким образом планируется соблюдать нормы социального дистанцирования в полтора-два метра и избегать массового скопления пассажиров, объяснили в S7

Меры коснутся базовых аэропортов компании — московского Домодедово и Толмачево в Новосибирске.