Авиакомпания ввела новый режим посадки пассажиров

Об этом в четверг, 21 мая, сообщили в пресс-службе организации, передает Rambler News Service.
Сотрудники перевозчика будут приглашать первыми на борт клиентов эконом-класса с местами в хвостовой части лайнера.
«После — пассажиры с местами в первой половине салона», — указано в сообщении.
Предполагается, что заполнение салона воздушного судна будет проходить поэтапно.
При регистрации, по возможности, путешественникам будут назначать места через ряд и через место друг от друга. Таким образом планируется соблюдать нормы социального дистанцирования в полтора-два метра и избегать массового скопления пассажиров, объяснили в S7.
Меры коснутся базовых аэропортов компании — московского Домодедово и Толмачево в Новосибирске.
Ранее в четверг «Коммерсантъ» сообщил о том, что российские авиакомпании попросили министерство транспорта отменить рекомендации Роспотребнадзора об антивирусной рассадке пассажиров. В своем обращении перевозчики указали, что считают новые правила избыточными, поскольку принимаемые на авиатранспорте меры по предотвращению распространения инфекции уже «достаточны для минимизации риска ее передачи».