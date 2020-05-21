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Более ста россиян вылетели вывозным рейсом из Индии 

РИА Новости 54 минуты назад
Более ста россиян вылетели вывозным рейсом из Индии
Фото: © РИА Новости / Наталья Селиверстова
Вывозной рейс из индийского Тривандрума в штате Керала забрал более 100 россиян, сообщил российским журналистам заведующий консульским отделом посольства России в Индии Андрей Федоров.
"Самолет вылетел в 11.53 (9.23 мск — ред.). На борту находится 110 человек, в том числе 101 взрослый и 10 детей", — сообщил он.
Федоров отметил, что самолет привез в Индию из России 104 индийских гражданина, в основном студентов, застрявших из-за ограничений на перемещение, введенных в связи с пандемией коронавируса.
Самолет вылетел в Калькутту, штат Западная Бенгалия, где должен забрать еще около 100 человек, после чего направится в Екатеринбург и Москву. Это первый подобный рейс, организованный из Тривандрума.
Как отмечается на странице российского посольства в Facebook, с момента введения ограничений на международные полеты, Индию покинули более 3000 человек, в том числе 1065 — из Дели и 1940 — из Гоа. Следующих вывозных рейсов в Индии ожидают более 2,5 тысяч соотечественников.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
С 31 марта Россия сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на количество прибывающих пассажиров. После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся только через аэропорт Шереметьево, не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других субъектов РФ — не более 200 человек в сутки.
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Новости путешествий , Андрей Федоров , Правительство РФ , Аэропорт Шереметьево
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