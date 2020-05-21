Более ста россиян вылетели вывозным рейсом из Индии 

Вывозной рейс из индийского Тривандрума в штате Керала забрал более 100 россиян, сообщил российским журналистам заведующий консульским отделом посольства России в Индии Андрей Федоров

"Самолет вылетел в 11.53 (9.23 мск — ред.). На борту находится 110 человек, в том числе 101 взрослый и 10 детей", — сообщил он.

Федоров отметил, что самолет привез в Индию из России 104 индийских гражданина, в основном студентов, застрявших из-за ограничений на перемещение, введенных в связи с пандемией коронавируса.

Самолет вылетел в Калькутту, штат Западная Бенгалия, где должен забрать еще около 100 человек, после чего направится в Екатеринбург и Москву. Это первый подобный рейс, организованный из Тривандрума.

Как отмечается на странице российского посольства в Facebook, с момента введения ограничений на международные полеты, Индию покинули более 3000 человек, в том числе 1065 — из Дели и 1940 — из Гоа. Следующих вывозных рейсов в Индии ожидают более 2,5 тысяч соотечественников.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ