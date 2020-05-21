Какие страны планируют принять туристов этим летом

В ближайшее время есть вероятность погреться на пляже, однако, стоит внимательно выбирать направление

Несмотря на то, что туристические планы большинства из нас нарушены, этим летом есть вероятность отдохнуть и погреться на пляже. Большинство стран с развитой туристической отраслью в данный момент занимаются разработкой оптимальных мер для обеспечения безопасности туристов. Первой страной, объявившей об окончании эпидемии коронавируса, стала Словения, однако внутри страны все еще продолжают действовать правила по сохранению дистанции в общественных местах и все еще не разрешены массовые собрания. В каких еще странах наблюдается положительная динамика, и какие из них можно рассмотреть в качестве туристического направления этим летом, мы расскажем далее.

Хорватия

Важные изменения происходят в Хорватии. Власти страны заявили, что уже до конца месяца Хорватия планирует открыть границы для стран Евросоюза , а вот россиянам придется подождать до середины июня. Как отметили представители крупных туристических компаний, для того, чтобы без каких-либо проблем въехать в страну, потребуется наличие действительной брони на отель или апартаменты, при этом наличие результатов тестов на коронавирус от туристов требовать не будут. Однако меры предосторожности будут соблюдаться всеми структурами: на пляжах, в ресторанах и кафе расстояние между посетителями не должно быть меньше полутора метров друг от друга, правило не касается членов одной семьи. Кроме того, в одном помещении может быть не больше 15 человек.

Греция

Хорошая новость из теплой Греции. На днях власти рассказали о планах постепенного восстановления туристической отрасли. Как сообщается, с 1 июня планируется открытие городских гостиниц, с середины следующего месяца туристы смогут забронировать номер в любом отеле, а уже в июле Греция начнет принимать международные рейсы. Туристов не будут заставлять проходить карантин, однако, тестирование на коронавирус полностью отменять не собираются и некоторое количество тестов будет проведено для мониторинга ситуации.

Есть вероятность, что уже в июле многие европейские туристы получат возможность попасть на пляжи Кипра. На данный момент речь идет о туристах из Германии, Греции, Нидерландов и Швейцарии. В планах туркомпаний принятие туристов из Соединенного Королевства, ведь именно британцы составляют чуть ли не половину всех отдыхающих. Россиянам придется подождать чуть дольше из-за непростой эпидемиологической ситуации.

Турция

С 12 июня власти страны планируют открыть воздушные границы. Министр культуры и туризма Турции считает, что этим летом количество отелей, которые смогут принимать туристов, сократится примерно на 40%. Также власти отмечают, что во всех общественных местах будут действовать требования по сохранению дистанции в полтора метра. В отелях и ресторанах блюда, которые входят в меню шведского стола, будут помещены за стеклянные витрины, посетители не смогут класть еду на тарелки самостоятельно, помогать туристам будет персонал отелей и ресторанов, обслуживая гостей в перчатках и масках.