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Хорватия готовится к скорому приезду туристов из России 

TourDom 1 час назад
Хорватия готовится к приезду туристов из России
Фото: TourDom
Хорватия до конца месяца откроет свои границы для въезда соседей по Евросоюзу, а граждане третьих стран, в том числе России, смогут посетить страну после 15 июня, сообщило 20 мая Nova TV со ссылкой на заявление министра туризма Гари Каппелли.
При этом, как пояснил порталу TourDom.ru директор хорватской компании Atlantis Travel Зоран Чарапич, де-факто европейские туристы уже могут въезжать в Хорватию, хотя де-юре информация пока не подтверждена. «Мы уже направили официальный запрос в департамент полиции для разъяснения и ждем ответа в ближайшее время», — добавил он.
Важно, что основным условием допуска является наличие брони от отеля или апартаментов, а также документации, подтверждающей право собственности на недвижимое имущество или морское судно (относится и к арендаторам). При этом тесты на коронавирус у туристов требовать не будут, также отменяется правило 14-дневной самоизоляции.
На это уже отреагировала авиакомпания Croatia Airlines, объявившая о начале с 25 мая полетов из Амстердама, увеличении ежедневных рейсов из Франкфурта и восстановлении сообщения с Брюсселем и Лондоном. Также готовится к приему туристов и наземная инфраструктура. Так, по словам Зорана Чарапича, с началом снятия карантина постепенно возобновляют размещение отели, кемпинги и апартаменты, уже разрешено работать ресторанам и кафе с террасами, открываются пляжи с соблюдением мер социальной дистанции: посетители должны находиться на расстоянии 1,5 м друг от друга, в том числе и в воде, за исключением членов одной семьи, максимальное количество людей составляет 15 человек на 100 кв. м.
Однако россиянам придется повременить с отдыхом на Адриатическом побережье несколько дольше. Напомним, что Минтранс рассматривает июль в качестве самого раннего срока возобновления полетов за границу.
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Новости путешествий , ЕС , Минтранс РФ
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