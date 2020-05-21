Что придумали курорты для защиты гостей от COVID-19

Сегодня курорты всего мира изобретают все новые и новые способы, как обеспечить безопасность гостей и не допустить распространения вируса на своих территориях. К сожалению, большинство из нововведений превращают отдых практически в нахождение в обсерваторе. Туристам предписывают регулярное тестирование, бесконечные проверки температуры и отказ от многих развлечений и активностей.

Попробуем представить, что может нас ожидать уже в следующем отеле, где мы остановимся.

РЕГИСТРАЦИЯ

На всех входах в отель установят дезинфицирующие коврики. Это нужно, чтобы обеспечить чистоту обуви и не допустить проникновение микробов внутрь.

Пол в лобби и других помещениях разрисуют специальными знаками (прощай, работа дизайнера) — они укажут гостям, где можно стоять, соблюдая правильную социальную дистанцию.

Регистрацию в большинстве отелей придется пройти самостоятельно, в том числе, рассматриваются варианты онлайн регистрации через мобильное приложение в телефоне, чтобы избежать контактов на стойке ресепшен.

Как мы уже писали, «зазор» между временем «чек ин» и «чек аут» будет расширен. Уборщикам теперь понадобится больше времени для дезинфекции и проветривания номеров перед заездом новых гостей.

Помните, было время, когда на стойке регистрации нам выдавали ключи с увесистым тяжеленным брелоком. Позже их заменили компактными пластиковыми карточками, а сами замки стали электронными. Так вот, грядет новое поколение бесконтактных способов открытия дверей. Ключей вообще не останется. Войти в номер получится с помощью смартфона.

Все чаще на территории гостиниц можно будет встретить гостиничных роботов — сейчас они повсеместно встречаются в Японии.

Вообще гости почувствуют разницу достаточно быстро: любые социальные контакты и человеческое взаимодействие будут минимизированы.

Вопросов, типа: «Вам помочь донести багаж до номера?» больше не будет. Эти услуги отменят. Более того, прежде чем самостоятельно доставить чемодан, вас попросят протереть его антисептиком.

Согласитесь, что есть много отелей, в которых не хватает лифтов. Особенно это заметно утром, когда все спускаются на завтрак. Так вот, теперь лифта ждать придется еще дольше, ведь ездить разрешат только по одиночке. Ну или парой, если вы вместе.

НОМЕРА

Все дополнительные услуги, входящие в категорию «роскошь», могут исчезнуть.

Мини-бар уберут из номера первым из-за высокого риска перекрестного загрязнения между гостями.

Некоторые отели откажутся от дополнительных постельных принадлежностей (знаете, есть на самой верхней полке в шкафу запасной комплект подушек и одеял) и даже от обслуживания номеров, чтобы уменьшить вероятность распространения инфекции.

Какая-то «лишняя» мебель, например ковры, торшеры и картины, тоже отправится на склад из-за опасности осаждения микробов на поверхности. Вместе с ними и коробки с игрушками, DVD-диски, игры и книги. По тем же причинам.

Вы не сможете находиться в номере, пока там работает уборщица, а выбрасывать грязные полотенца на пол, как написано в инструкции по сохранению экологии Земли, запретят. Вместо этого нужно складывать их в запечатанные мешки для сбора уборщиками.

БАРЫ И РЕСТОРАНЫ

Поклонники шведского стола в ближайшее время будут разочарованы. Ни традиционных завтраков, ни ужинов по системе «буфет» на курортах не останется. Попрощайтесь с завтраками «шведский стол»: по словам отельеров, уходят «далеко и надолго».

Рестораны, скорее всего, уберут часть столов и стульев, чтобы обеспечить дополнительное пространство, зато продлят часы работы. То есть, некоторым гостям, возможно, придется завтракать в полдень, так как на курорте осталось только три стола из-за требований социальной дистанции.

Общие приправы, такие как соль, перец и кетчуп, тоже исчезнут, и, более того, вам не разрешат подсесть за столик к понравившемуся гостю.

МЕРОПРИЯТИЯ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ

Но больше всего изменений коснутся общих пространств, например, зоны бассейна.

На некоторых курортах в этом году их оставят полностью закрытыми. А другие предложат заранее зарезервировать время, то есть получится что-то типа сеансов. Если на этот «сеанс» мест нет, выбирайте другое время для водных процедур.

Пушистые махровые полотенца, как и сервисы по из обмену, скорее всего, также исчезнут. Или их заменят на одноразовые бумажные, или предложат привезти свое, личное, из дома.

Сауны, контактные виды спорта и тренажерные залы будут закрыты, в то время как спа-салоны и детские клубы, скорее всего, продолжат работать с сокращенным набором услуг и меньшей пропускной способностью.

Такие виды спорта, как теннис и гольф, могут остаться, так как они предполагают достаточную социальную дистанцию между игроками, но и здесь уборка будет производиться со всей строгостью.