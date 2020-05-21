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Названы самые популярные направления для путешествий в 2020 году 

Lenta.ru и ещё 2 4 часа назад
Названы популярные направления для отдыха в 2020 году
Фото: РИА Новости
Самыми популярными направлениями для путешествий среди россиян в 2020 году оказались Крым и Краснодарский край. Об этом сообщается в исследовании онлайн-сервиса бронирования жилья для отдыха Tvil.ru, поступившем в редакцию «Ленты.ру»
Так, согласно выводам специалистов, для летнего отпуска российские туристы чаще всего бронируют гостиницы в Ялте, Евпатории, Сочи, Алуште и Феодосии. Кроме того, в топ-10 вошли такие города, как Севастополь, Анапа, Судак, Алупка и Ейск.
Экспертам также удалось выяснить, что выгоднее всего отдохнуть летом получится в Судаке (в среднем жилье обойдется в 2,5 тысячи рублей), дороже всего — в Ялте (почти четыре тысячи рублей в сутки).
Ранее стало известно, что в Крыму планируют вернуться к обсуждению вопроса о старте курортного сезона в регионе уже 26 мая. Власти рассмотрят такую возможность при условии, что на полуострове будет наблюдаться положительная динамика по числу выявленных случаев COVID-19 и «общий тренд» распространения инфекции пойдет на спад.
17 мая Аксенов заявил, что санатории, гостиницы и другие курортные объекты Крыма могут открыться для жителей региона после 15 июня. Он уточнил, что сроки запуска инфраструктуры для туристов все еще зависят от эпидемической обстановки.
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Новости путешествий , Lenta.ru
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