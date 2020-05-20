Названы рекомендации размещения отдыхающих 

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Роспотребнадзор рекомендует размещать отдыхающих в санатории по одному в номере, исключение — семьи, следует из рекомендаций ведомства по организации санаторно-курортных учреждений в условиях сохранения рисков распространения COVID-19.

"Заполнение номеров целесообразно проводить не более одного человека в номер (за исключением случаев, когда прибывшие на отдых и оздоровление являются сопровождающими или членами одной семьи",

— говорится в рекомендациях.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.