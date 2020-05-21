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В Турции раскрыли судьбу системы «все включено» после пандемии коронавируса 

Lenta.ru и ещё 24 2 часа назад
Раскрыто, что будет со шведским столом в Турции
Фото: Lenta.ru
Системы «все включено» и «шведский стол» на курортах Турции не могут быть отменены после пандемии коронавируса. Об этом в интервью ТАСС в четверг, 21 мая, заявил министр культуры и туризма страны Мехмет Нури Эрсой.
«Невозможно, чтобы системы "все включено" и "шведский стол" в Турции были бы отменены», — заявил глава ведомства.
В то же время, по его словам, в них непременно внесут все необходимые с точки зрения санитарно-гигиенических норм изменения.
Так, к примеру, возможно модернизировать правила презентации блюд «шведского стола» — выбранную клиентом пищу будет выдавать повар или сотрудник заведения.
Кроме того, рассказал Эрсой, в стране разработали программу «Сертификация здорового туризма», которую предлагается запустить в аэропортах, транспортных средствах, отелях и ресторанах.
«Система прозрачна — гости, отсканировав QR-код, смогут просмотреть историю проверок и инспекций тех предприятий, где они остановились», — пояснил министр.
Ранее в четверг сообщалось, что туристический сектор Турции рассчитывает на запуск авиасообщения с Россией, приостановленного из-за ограничений на фоне пандемии коронавируса, в ближайшие сроки. Согласно прогнозам, внутренний туризм в стране возобновится уже в конце мая, а в июне могут быть восстановлены рейсы в другие страны Европы и Азии.
Турция объявила о пройденном пике эпидемии коронавируса 29 апреля. По последним данным, в стране выявлено более 153 тысяч зараженных, из них более четырех тысяч человек скончались, 114 тысяч — вылечились.
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Новости путешествий , ИТАР-ТАСС
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