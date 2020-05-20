Названы сроки открытия любимого курорта богачей

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Стало известно, когда откроют любимый курорт богачей 

Анастасия Иванова 3 часа назад
Ассоциация туроператоров России сообщила, когда откроют одно из самых любимых мест для отдыха богатых путешественников — Мальдивы.
Министр туризма страны Али Вахид заявил, что на данный момент существует несколько сценариев возобновления туристической инфраструктуры. Оптимистичный вариант предполагает, что границы откроют в июне-июле этого года. Согласно реалистичному сценарию, туристический сезон стартует в октябре. А пессимистический подразумевает снятие ограничений в январе 2021 года.
Власти Мальдив заинтересованы в открытии границ в ближайшем будущем, так как туристическая отрасль составляет 60 процентов ВВП государства.
На Мальдивах зафиксировано 1143 случая заражения коронавирусом.
Ранее "Рамблер" сообщал, что озвучены новые правила для туристов после пандемии.
Новости путешествий , Видео , Ассоциация туроператоров России
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