Названы сроки открытия любимого курорта богачей

Ассоциация туроператоров России сообщила, когда откроют одно из самых любимых мест для отдыха богатых путешественников — Мальдивы.

Министр туризма страны Али Вахид заявил, что на данный момент существует несколько сценариев возобновления туристической инфраструктуры. Оптимистичный вариант предполагает, что границы откроют в июне-июле этого года. Согласно реалистичному сценарию, туристический сезон стартует в октябре. А пессимистический подразумевает снятие ограничений в январе 2021 года.

Власти Мальдив заинтересованы в открытии границ в ближайшем будущем, так как туристическая отрасль составляет 60 процентов ВВП государства.

На Мальдивах зафиксировано 1143 случая заражения коронавирусом.