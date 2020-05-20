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Названы сроки открытия любимого курорта богачей после пандемии коронавируса 

Lenta.ru и ещё 2 1 час назад
Власти Мальдив, которые признаются одним из любимых курортов среди богатых путешественников, спрогнозировали сроки открытия островов после пандемии коронавируса, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) .
Как заявил министр туризма страны Али Вахид, существует несколько сценариев открытия границ и туристической инфраструктуры. Согласно самому оптимистичному из них, острова откроются в июне-июле. Самый реалистичный предполагает, что сезон запустится в октябре, а пессимистичный предусматривает снятие ограничений на въезд в январе 2021 года.
Уточняется, что туризм составляет 60 процентов ВВП страны и вносит основной вклад в развитие ее экономики, поэтому государство заинтересовано в восстановлении сектора в ближайшем будущем.
Всего за время пандемии на Мальдивах было выявлено 1143 случая заражения COVID-19. Из них 91 человек вылечился, а четыре пациента скончались.
В 2019 году консалтинговые компании Knight Frank и WingX причислили Мальдивские острова к самым популярным курортам среди богачей. В список также вошли Багамские острова, Пуэрто-Рико, Каймановы острова и Филиппины.
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Новости путешествий , Видео , Ассоциация туроператоров России
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