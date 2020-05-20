Власти Мальдив, которые признаются одним из любимых курортов среди богатых путешественников, спрогнозировали сроки открытия островов после пандемии коронавируса, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР)

Как заявил министр туризма страны Али Вахид, существует несколько сценариев открытия границ и туристической инфраструктуры. Согласно самому оптимистичному из них, острова откроются в июне-июле. Самый реалистичный предполагает, что сезон запустится в октябре, а пессимистичный предусматривает снятие ограничений на въезд в январе 2021 года.

Уточняется, что туризм составляет 60 процентов ВВП страны и вносит основной вклад в развитие ее экономики, поэтому государство заинтересовано в восстановлении сектора в ближайшем будущем.

Всего за время пандемии на Мальдивах было выявлено 1143 случая заражения COVID-19. Из них 91 человек вылечился, а четыре пациента скончались.

В 2019 году консалтинговые компании Knight Frank и WingX причислили Мальдивские острова к самым популярным курортам среди богачей. В список также вошли Багамские острова, Пуэрто-Рико, Каймановы острова и Филиппины.