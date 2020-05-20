Можно ли заразиться коронавирусом на пляже

Хотя границы еще «на замке», и туристов в средиземноморских странах нет, организацией пляжного отдыха по-новому приходится заниматься уже сейчас. Вариантов предлагается «пруд пруди», и каждый изощреннее другого.

В Италии всерьез обсуждают установку на пляжах пластиковых прозрачных кабин, то есть, каждый будет иметь свой временный домик на песке. Вспоминается фильм «Побег», когда одного из главных героев поместили в самую жару в карцер, очень похожий на такую кабинку.

Греки намерены отслеживать нарушителей социальной дистанции с воздуха. Для это закупят сотни дронов-беспилотников. И еще понадобится целая армия контролеров, которые будут внимательно рассматривать «веселые картинки».

Власти Дубая — мы писали об этом в конце прошлой недели — превзошли самые смелые идеи. Там теперь даже дети будут находиться в масках. На пляжах, разумеется. Красивый загар на лице обеспечен! Ну а тем, кто ослушается, грозит сами знаете что.

В Испании решили проверить: можно ли подхватить коронавирусную инфекцию, будучи на пляже, в море, нежась в СПА или у бассейна. Для этого даже привлекли экспертов из Высшего совета по научным исследованиям.

Вывод ученых обнадеживает: заразиться вирусом, который притаился где-нибудь на этих территориях, минимален.

Достаточно обычных мер профилактики при помощи стандартных дезинфицирующих средств. Тут, правда, вопрос: если с лежаками и зонтиками и помещениями СПА все ясно, их можно побрызгать и протереть, то как быть с песком? Не промывать же его по нескольку раз в день.

Ну а там, где температура экстремально высокая: сауны, парные, хаммамы и пр., вирус не живет. Больше 60 градусов он не выдерживает. Помните, что говорят нам эпидемиологи? Водкой дезинфицировать поверхности бесполезно, она же «всего» 40 градусов. Та же история, в общем.

Были сделаны выводы и по опасности заразиться в морской воде. Вердикт ученых таков: так как в морской воде существенная концентрация солей, и вообще воды в море столько, что она постоянно обновляется, как бы разбавляя саму себя, подцепить вирус в ней маловероятно. И тут не стыкуется с собственным опытом. Почему другие вирусы в море выживают, а этот нет? Почему тогда каждое лето в местах, где много детей, постоянные вспышки кишечных и прочих инфекций?

Испанские специалисты практически согласны с нами в вопросах необходимости дополнительной дезинфекции песка и гальки на пляжах. По их мнению, не нужно изобретать проблему там, где ее нет. Прежде всего, это может навредить экологии: вся химия будет во время приливов-отливов смываться в море. Да и вообще, «солнце, воздух и вода», как говорится в старом детском стишке, помогают от заразы лучше всего.

Итак, делаем вывод: основная опасность заражения исходит от соседей по пляжу. Держитесь подальше от других отдыхающих, соблюдайте дистанцию. Помните, что вирус передается через воздушно-капельные выделения, при кашле и чихании, ну и через рукопожатия, если сразу после этого залезть пальцами в глаза или нос.

Да, и тогда становятся необязательными разного рода маски и перчатки. Слава богу!

Российские ученые согласны со своими зарубежными коллегами. На открытом воздухе, у водоемов надо бояться других инфекций: бактериальных и паразитарных. Они, в отличие от COVID-19, передаются от человека человеку самыми разными путями, а не только воздушно-капельным.

Кстати, наши специалисты считают, что при температуре уже выше 30 градусов коронавирус теряет так называемую «инфекционную активность». Тогда почему же в Египте, где постоянно выше 30, совсем недавно обнаружили рассадник инфекции? Такой, что пришлось уехать всем туристам, а отели и целые курорты до сих пор закрыты на карантин.