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Россияне поделились ожиданиями на период после открытия границ 

Lenta.ru и ещё 5 2 часа назад
Россияне рассказали о планах после открытия границ
Фото: РИА Новости
Российские туристы поделились ожиданиями на период после спада пандемии коронавируса и открытия границ — большинство из них смотрят в летний курортный сезон с оптимизмом. Об этом свидетельствуют результаты исследования аналитического центра НАФИ, опубликованные на сайте организации.
Согласно полученным данным, 88 процентов россиян при условии нормализации эпидемиологической обстановки надеются на отдых за границей.
Известно, что 44 процента респондентов хотели бы отправиться в поездку по Европе, 23 процента — по Азии, а 12 процентов — по России.
При этом многие опрошенные после снятия ограничений ожидают роста цен на авиа— и железнодорожные билеты — по их мнению, в большей мере повышение стоимости коснется билетов на самолеты, чем на поезда (74 процента против 62). Кроме того, участники исследования готовятся к подорожанию проживания в отелях, как в российских, так и в зарубежных (72 против 56).
Ранее сообщалось, что российские туристы, которые отказались переносить путешествия на самолетах из-за пандемии коронавируса, объяснили свои действия. 16 процентов заявили, что пользовались внутренним авиасообщением из-за низкой стоимости авиабилетов в марте и апреле, в то время как девять процентов не стали возвращать купленные билеты.
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