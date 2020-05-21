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Эксперты рассказали, как изменится туризм в Великобритании после пандемии 

РИА Новости и ещё 3 2 часа назад
Стало известно, как изменится туризм в Великобритании
Фото: РИА Новости
Эксперты рассказали, как изменится туризм в Великобритании после пандемии коронавируса, сообщает АТОР.
Путешественники переориентируются на новые форматы туризма, прогнозирует директор представительства VisitBritain в России Татьяна Хорешок. В Великобритании после постепенного снятия ограничений изменится турпродукт.
По словам эксперта, главным драйвером изменений турпродукта будет безопасность гостей. В частности, придется соблюдать социальную дистанцию, выполнять санитарные требования — ношение масок. Изменятся принципы размещения и дезинфекции в отелях и ресторанах.
Наибольшим спросом будут пользоваться турпродукты, которые покажут свою безопасность. В первую очередь — индивидуальные туры и путешествия в небольших, преимущественно семейных группах, говорит Хорешок. Поэтому основной упор в продвижении Великобритания будет делать именно на поездки в малых группах на автомобилях, а не больших автобусах. Также вырастет спрос на аренду легковых авто и на туры на мини-вэнах, в которые помещается не более 15 отдыхающих.
"Постковидный" спрос окажет влияние и на предпочтения туристов по размещению в Великобритании. "Туристы будут стремиться проживать либо в небольших отелях по системе "bed & breakfast", либо, если речь идет о luxury-сегменте, спрос сместится в строну отелей-поместий и отелей-замков", — считают в VisitBritain.
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