Стало известно, как изменится туризм в Великобритании

Эксперты рассказали, как изменится туризм в Великобритании после пандемии коронавируса, сообщает АТОР.

Путешественники переориентируются на новые форматы туризма, прогнозирует директор представительства VisitBritain в России Татьяна Хорешок. В Великобритании после постепенного снятия ограничений изменится турпродукт.

По словам эксперта, главным драйвером изменений турпродукта будет безопасность гостей. В частности, придется соблюдать социальную дистанцию, выполнять санитарные требования — ношение масок. Изменятся принципы размещения и дезинфекции в отелях и ресторанах.

Наибольшим спросом будут пользоваться турпродукты, которые покажут свою безопасность. В первую очередь — индивидуальные туры и путешествия в небольших, преимущественно семейных группах, говорит Хорешок. Поэтому основной упор в продвижении Великобритания будет делать именно на поездки в малых группах на автомобилях, а не больших автобусах. Также вырастет спрос на аренду легковых авто и на туры на мини-вэнах, в которые помещается не более 15 отдыхающих.

"Постковидный" спрос окажет влияние и на предпочтения туристов по размещению в Великобритании. "Туристы будут стремиться проживать либо в небольших отелях по системе "bed & breakfast", либо, если речь идет о luxury-сегменте, спрос сместится в строну отелей-поместий и отелей-замков", — считают в VisitBritain.