Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Названа дата начала выхода российского туризма из карантина 

Lenta.ru и ещё 9 1 час назад
Названа дата выхода российского туризма из карантина
Фото: РИА Новости
Российский туризм поэтапно начнет выходить из карантина с 1 июня. Такую дату назвала глава Ростуризма Зарина Догузова в эфире передачи «Док-Ток», трансляция которого идет на сайте Первого канала.
Догузова уточнила, что речь идет про большинство российских регионов. В частности, могут открыться санаторно-курортные учреждения с медицинской лицензией, отели с коттеджным размещением и апарт-отели. «Мы сейчас в плотном взаимодействии с губернаторами, с Роспотребнадзором, докручиваем мелочи, нюансы», — пояснила она.
Видео дня. Кто построил древние пирамиды на Урале
Последние новости
Собянин назвал условие разрешения прогулок в Москве Собянин назвал условие разрешения прогулок в Москве Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в Москве Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в Москве Два объединяющихся региона России захотели поглотить еще один Два объединяющихся региона России захотели поглотить еще один
Новости путешествий , Зарина Догузова , Ростуризм , Роспотребнадзор
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа дата возобновления туризма в России
Названа дата возобновления туризма в России
Вывозной рейс из Гоа вылетел в Россию
Вывозной рейс из Гоа вылетел в Россию
Раскрыт признак чистоты пледа и подушек в самолете
Раскрыт признак чистоты пледа и подушек в самолете
Опубликован план открытия Европы для туристов
Опубликован план открытия Европы для туристов
Видео
Как самые смелые страны снимают карантин
04:09
Как самые смелые страны снимают карантин
Новости путешествий
Решена судьба курортного сезона в Крыму
00:16
Решена судьба курортного сезона в Крыму
Новости путешествий
Как туристы пережидают эпидемию в Турции
00:36
Как туристы пережидают эпидемию в Турции
Новости путешествий
Когда россияне полетят к морю
06:09
Когда россияне полетят к морю
Новости путешествий
Женщина превратила самолет в роскошный особняк
05:09
Женщина превратила самолет в роскошный особняк
Новости путешествий
Что известно о туристическом сезоне-2020 в России
00:20
Что известно о туристическом сезоне-2020 в России
Новости путешествий
Запретные места Земли, куда почти никому не попасть
05:31
Запретные места Земли, куда почти никому не попасть
Новости путешествий
Аттракцион захватил в плен любителя развлечений
00:25
Аттракцион захватил в плен любителя развлечений
Новости путешествий
Где позволят отдыхать летом россиянам
03:07
Где позволят отдыхать летом россиянам
Новости путешествий
Куда можно будет поехать летом на отдых в этом году
05:03
Куда можно будет поехать летом на отдых в этом году
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение