Названа дата выхода российского туризма из карантина

Российский туризм поэтапно начнет выходить из карантина с 1 июня. Такую дату назвала глава Ростуризма Зарина Догузова в эфире передачи «Док-Ток», трансляция которого идет на сайте Первого канала.
Догузова уточнила, что речь идет про большинство российских регионов. В частности, могут открыться санаторно-курортные учреждения с медицинской лицензией, отели с коттеджным размещением и апарт-отели. «Мы сейчас в плотном взаимодействии с губернаторами, с Роспотребнадзором, докручиваем мелочи, нюансы», — пояснила она.