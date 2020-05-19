Туристы 2 месяца прожили в аэропорту

Туристы из Нигерии два месяца прожили в аэропорту Бангкока из-за отмены рейсов во время пандемии коронавируса. Об этом во вторник, 19 мая, сообщает Asia One.

Трое путешественников застряли в аэропорту Суварнабхуми в ожидании стыковочных рейсов в Мьянму и Лаос. Страны, куда направлялись нигерийцы, закрыли свои границы, а разместиться в Таиланде люди не смогли из-за отсутствия виз.

По данным департамента по особым делам и связям с общественностью аэропорта, двое туристов прибыли 21 марта рейсом авиакомпании Emirates Airlines и должны были попасть на стыковочный рейс перевозчика Lao Airlines. Третий же прилетел 24 марта на самолете Etihad Airways и должен был продолжить свой путь рейсом авиакомпании Bangkok Airways.

Как отмечает издание, застрявшие туристы все еще живут в зале ожидания, и администрация аэропорта оказывает им помощь, предоставляя питание и воду. Всех троих протестировали на коронавирус, и результаты анализов оказались отрицательными.

Ранее сообщалось о том, что сотрудник пришвартованного у берегов Италии круизного лайнера на два месяца застрял на борту из-за карантинных мер на фоне пандемии. За это время мужчина восемь раз сдал тест на коронавирус, и результаты оказались положительными, несмотря на отсутствие симптомов заболевания.