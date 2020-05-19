Многие страны заявили о планах открыть границы и возобновить туризм уже летом этого года. Среди них — Турция, Кипр, Греция, Грузия и другие. Однако в России пока не говорят о возобновлении международного авиасообщения. "Рамблер" рассказывает, стоит ли покупать билеты за границу на лето и осень.

Авиакомпании уже продают билеты за рубеж. Например, на сайте "Победы" можно найти рейсы в Анталью на июль или в Барселону на август, а " S7 " продает билеты в Берлин. Однако точных сроков снятия ограничений в связи с пандемией коронавируса пока нет. Например, в Европе составили план открытия границ, согласно которому граждан стран, не входящих в состав ЕС , не ждут, как минимум, до 15 июня.

По мнению экспертов, возобновление международного авиасообщения летом возможно. Но покупать билеты на этот период — большой риск. Продажи говорят о том, что авиакомпании собираются совершить данные перелеты. Однако, будут ли открыты границы в эти даты и состоится ли рейс, никто точно не знает. Если рейс отменят, вернуть деньги будет проблематично. Вместо этого авиакомпании могут предложить путешественникам воспользоваться сертификатом на полеты в будущем. В таком случае средства перенесут на депозитный счет клиента.

Кроме того, специалисты считают, что, пока не сняли полностью ограничения в Москве и Санкт-Петербурге, думать о возобновлении поездок за границу рано.