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В Турции оценили сроки запуска авиасообщения с Россией 

Lenta.ru и ещё 9 2 часа назад
Туристический сектор Турции рассчитывает на запуск авиасообщения с Россией, приостановленного из-за ограничений на фоне пандемии коронавируса, в ближайшие сроки. Об этом РИА Новости сообщил министр культуры и туризма страны Мехмет Нури Эрсой.
«Надеюсь, что воздушное сообщение с Россией возобновится в середине июля», — оценил он.
По словам главы ведомства, внутренний туризм в стране возобновится уже в конце мая, а в июне могут быть восстановлены рейсы в другие страны Европы и Азии.
Собеседник агентства подчеркнул, что Турция стала одним из первых государств, завершивших подготовку к стабилизации ситуации в туристическом секторе. Эрсой напомнил, что число выявленных случаев инфицирования в стране уменьшается с каждым днем, и турецкие власти приступили к процессу снятия введенных ранее ограничений.
20 мая глава министерства здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил, что страна временно отказалась принимать туристов из России и других стран с большим количеством случаев заражения коронавирусом. Он сообщил также, что сезон в стране начнется с внутреннего туризма, и количество иностранцев пока не превысит 20 процентов от общего числа гостей.
Турция объявила о пройденном пике эпидемии коронавируса 29 апреля. По последним данным, в стране выявлено более 153 тысяч зараженных, из них более четырех тысяч человек скончались, 114 тысяч — вылечились.
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Новости путешествий , Видео
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